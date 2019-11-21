《行內行外－梁崇讓》香港面對金融內外之戰？

《行內行外》香港蒙面黑衣人的暴亂活動升級，無論在武器裝備和手法都變得越來越暴力和

兇殘，上周更提出罷工╱罷課╱罷市的「大三罷」行動，筆者市面所見，上班一族和返學學生跟

平日如常，並沒有明顯減少，這證明支持「大三罷」行動的人數並不太多。但發動「大三罷」行

動的幕後人士不肯罷休，為達到其「大三罷」目的，不惜在交通要塞設置路障，毀交通燈，甚至

燃燒雜物，破壞電箱等等；另派成員阻礙全港鐵路服務正常運作。港鐵（０００６６）是香港的

主要交通工具，黑衣人蓄意製造混亂，企圖癱瘓港鐵運行，令市民無法上班上學，市民被逼無奈

請假和缺課。無可否認，有不少市民大眾受到影響，但這不代表市民支持「大三罷」，試問這就

是黑衣人所追求的民主自由和民權嗎？至於這次「大三罷」是否成功？大家心中有數！如發起者

仍繼續自我陶醉還以為「攬炒」和「大三罷」是成功的，那麼確是社會的不幸！



＊衝突更激烈＊



在發動「大三罷」的過程中，最令市民不安的是中文大學校園發生的攻防戰，吐露港為連接

北區和市區的主要通道，因此中文大學二號橋成為兵家必爭之地，警方和黑衣人為爭奪二號橋出

現連場激戰，戰火紛飛，汽油彈和催淚彈投擲頻密之多為之罕見。當中文大學的戰火稍息，理工

大學紅隧橋面硝煙又起，也出現了火焰沖天，衝突更為激烈。



從電視所見，黑衣人有如霸佔了城堡，暴徒各司其職，作戰部署頗為訓練有素，有哨兵、有

補給站、武器種類多不勝數，類似場面彷如置身在中東動亂地區，如今卻發生在香港，真令人不

勝唏噓。怪不得早前有娛樂圈人士在一場電視直播辯論中，聲稱香港現時已陷入「內戰」之中！

莫非這位仁兄有先見之明？或早有情報知悉黑衣人擁有大殺傷力武器和製造「軍火」的工場？可

源源不絕地補給和支持黑衣人？



幸好在爆發激戰前，所有在香港就讀大學的非本土生都已撤離，否則後果便不堪設想。個人

認為如說是「內戰」就有點不符事實了，中東和前蘇聯瓦解後，多個地區發生內戰都出現人命傷

亡，但截至筆者執筆時，香港示威者和警方在衝突事件中還沒有出現死亡數字，因此僅可說是一

場暴亂而已，「內戰」言論有點兒是誇大其詞，是否盼想香港特區政府宣布香港進入緊急狀態？

或逼使解放軍出動？其言論居心叵測！



＊傳聞滿天飛＊



香港多個社區出現暴亂攻防戰，在金融市場也不遑多讓，城中傳出多則傳聞，主要都是指稱

黑衣人幕後金主在香港恆指市場２５０００點水準建立淡倉，恆指曾升至２７６００點被追補按

金，因此下達命令，要黑衣人加猛搗亂力度，加上美國參眾兩院踩多腳，意圖希望一定要把恆生

指數推倒，插穿２５０００點水平，終極目標是恆指２２０００點，傳聞中也有點明金主的姓名

等等，但始終只是傳聞，無法確實，也不宜盡信。但事實表面上看恆指企於２５０００點水平已

成為好淡雙方爭持的攻防重點，因此大市走勢往往出現極大的上落波動，這場金融大鬥法會否是

９８年的翻版？拭目以待吧！



不過香港金融市場一直都是國際大鱷的提款機，早前曾傳出外資在利用中美貿易戰談判之機

已上下其手，如今又借香港社會動盪發動內外輿論戰，以打擊香港的民心和經濟，目的是希望資

金撤離香港的資本市場，間接推低香港恆生指數而有利他們進行收割，有消息指出今次行動也有

本地富豪參與，是耶非耶？木宰羊！相信這些網絡傳聞的目的是為了挑起社會仇恨，這種不負責

任的傳聞，至今仍無法究治，蓄意傳出者或傳出組織只因認為現時的香港社會還不夠仇恨怨氣和

混亂，香港經濟和股市還跌不足夠吧！



＊財來自有方＊



雖然惠譽和穆迪先後降低香港信貸評級，香港政府預測香港將出現負增長和技術性衰退等不

利因素，但仍無阻阿里巴巴（０９９８８）來港上市的決心，上周阿里巴巴宣布發行５億國際新

股，最高定價為１８８元，集資約１０００億元，有機會成為香港史上第三大的ＩＰＯ集資金額

，有市場人士認為阿里巴巴急於在港上市是為了托市和防備美國打壓；另方面沙地阿美同時宣布

公開招股上市，集資約２０００億港元，比阿里巴巴還多，會否影響投資者入股申請阿里巴巴的

意欲則仍待分曉？



而據報道國際配售部分已超額近４倍，公眾認購也順利足額超過約４０倍，阿里巴巴上市已

有機會令港交所（００３８８）再次登上全球集資額一哥的寶座，這也引證筆者說了多次港交所

不愁沒有生意和收入，她財來自有方，艱難生存的仍是本土中小型證券公司和靠佣金生存的從業

員吧！



＊不務正業＊



後記：港交所今年已接獲為數１９間證券公司通知，在交易所停止其交易所參與者的角色，

部分轉為駁腳經紀，該１９間多是中小型證券公司，有行內人士估計，明年中才是業界公司結業

的高峰期，其實經營駁腳經紀作用不大，跟一個普通經紀無分別，估計最終也逃不過結束的命運

，這幾年有部分持一號牌證券公司已轉為九號牌操作，即提供資產管理服務，主要是操作全權委

託戶口以收取管理費和表現費等，這些收費一定較股票交易「零佣金」高，但以目前中港兩地的

經濟和金融制度，九號牌照也不易經營。



至於港交所為求增加收入，近十多年開始已不務正業，積極推出被指「賭味」較重的多種針

對短線投資的產品，除了備兌認股證、ＥＴＦ、牛熊證外，近年推出兩倍反向產品、界內證、每

周指數期權等等。明年還推出新結構產品單日槓桿證，這類產品在歐洲和星加坡交易所已進行交

易而這類產品一直被人批評為大鱷的最佳「美點」，是耶非耶？還是等待本土投資者「品嚐」後

才解答吧！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

