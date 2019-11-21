【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２１日專訊》市場擔心中美首階段貿易協議今年可能無法達成，港股今日早

市急跌４３３點收２６４５６點，公用股未成為資金避難所，普遍要跌，惟幅度相對較小。聯儲

局最新議息會議記錄顯示，委員認為政策立場已被調整至合適水平，為經濟溫和增長、就業市場

保持強勁，通脹接近２％目標的經濟前景提供支持，暗示並不急於重新評估利率路徑。

領展（００８２３）派中期息每股１﹒４１４７元，將於下周三（２７日）除淨。中電

控股（００００２）第三次中期息６３仙，將於１２月２日除淨。領展股價早市跌１﹒９％報

８０元，現時預測息率３﹒７３％。中電半日跌０﹒７４％報８０﹒２元，現時預測息率

３﹒８６％。

上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除

淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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時代中國（０１２３３） 每２﹒６股 ２８╱１１ ２╱１２

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獲派一股時代鄰里股份

平安證券（００２３１） 四合一 １７╱１２ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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領展房產基金 （００８２３） 中期息１﹒４１４７元 ２７╱１１

中電控股 （００００２） 第三次中期息６３仙 ２╱１２

中國旺旺 （００１５１） 中期息０﹒６４美仙或５港仙 ２╱１２

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