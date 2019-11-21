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即市新聞

21/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》市場擔心中美首階段貿易協議今年可能無法達成，港股今日早
市急跌４３３點收２６４５６點，公用股未成為資金避難所，普遍要跌，惟幅度相對較小。聯儲
局最新議息會議記錄顯示，委員認為政策立場已被調整至合適水平，為經濟溫和增長、就業市場
保持強勁，通脹接近２％目標的經濟前景提供支持，暗示並不急於重新評估利率路徑。
　　　　領展（００８２３）派中期息每股１﹒４１４７元，將於下周三（２７日）除淨。中電
控股（００００２）第三次中期息６３仙，將於１２月２日除淨。領展股價早市跌１﹒９％報
８０元，現時預測息率３﹒７３％。中電半日跌０﹒７４％報８０﹒２元，現時預測息率
３﹒８６％。
　　上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除
淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
　
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
時代中國（０１２３３）　每２﹒６股　　２８╱１１　　　　　　　　２╱１２　　　　　　

　　　　　　　　　　　　獲派一股時代鄰里股份
平安證券（００２３１）　四合一　　　　１７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
領展房產基金　　（００８２３）　　中期息１﹒４１４７元　　　　　　　　　　２７╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
中國旺旺　　　　（００１５１）　　中期息０﹒６４美仙或５港仙　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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