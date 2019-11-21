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即市新聞

21/11/2019 16:40

《盤後部署》中美貿談進展仍有待觀望，初步支持位在２５８００點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚（１６日）美股三大指數全線下挫，有傳中美首階段貿易
協議未能如期在今年內簽署，加上美國眾議院已通過參議院版本的《香港民主與人權法案》，市
場憂協議生變，港股今早低開３０２點報２６５８７點，即跌穿５０天線（約２６６６４點），
但已經是全日最高位，早段最低見２６３０６點跌５８３點。
　　午後港股跌幅略為收窄，但重磅股表現一般，港股最終以２６４６６點收市，跌４２２點或
跌１﹒５７％，主板成交７５４﹒３２億元，較上日增加２１％。
　　上證綜指報２９０３，跌７點或跌０﹒２５％，深成指報９７７４，跌３４點或跌
０﹒３５％，兩市成交３６１０﹒３１億元人民幣。
　　
＊大摩料首階段貿易協議仍可順利簽署＊

　　中美兩國貿易協議一拖再拖，特朗普希望中國作出更大讓步，才考慮取消目前已加徵的關稅
，並暫停下月１５日對中國合共１５６０億美元商品開徵新關稅。而國務院副總理劉鶴據報對達
成首階段協議保持謹慎樂觀，又指對美國的要求感到「困惑」。
　　大摩預期，中美首階段協議會一如預期簽署，相信雙方在不同範疇上有基本共識，當中部分
協議落實的難度不高，但之後階段的協議則仍然遙遠。該行又提醒，目前市場對首階段貿易協議
的預期相當高，所以一旦未能成功達成協議，市場將大失所望。
　　貿易戰延長恐加劇中國已經出現放緩的經濟。不過，瑞銀表示，整體中國企業第三季盈利表
現要比預期好，按年增幅由第二季的５％增加至１０％，主要由於中國過去數年經濟改革，推動
以內需消費為主導、增加高增值的生產及加強上游物料與資產的板塊。該行又看好明年中國互聯
網及５Ｇ手機公司的增長，因為行業在影片、雲服務及二、三線城市投放不少資源，相信部分投
資會開始在下一年帶來回報。

＊港股短期料受壓，但再大跌機會不大＊

　　港股今日急回逾４００點，相信是早前對貿易談判過份樂觀所致，但至今仍未有確切的負面
消息，如談判破裂或再加關稅，因此短期港股再大跌機會不大。技術層面上，近日港股先後失守
多條平均線，而目前１４天ＲＳＩ只是僅僅回落至４４水平，未有形成嚴重超賣情況，料反彈幅
度有限，短期繼續向下機會大，初步支持位為２５８００點。
　　近期熱炒的新經濟股及手機設備股因過去已累積一定升幅，今日隨市出現調整，在大市氣氛
未有改善的情況下，仍有下調機會。同時，部分食品股逆市上揚，加上績後股價已整固了一段時
間，現階段可考慮小注買入業績表現好的內需股。（ｙｋ）

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