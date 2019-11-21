  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/11/2019 08:47

【貿易開戰】特朗普：目前中國在貿易談判未達到美方要求的水平

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，將繼續與中國磋商，但沒有透露其他細
節，雙方都試圖在美國下月加徵關稅前達成首階段貿易協議。
　　他稱，中國希望達成協議，但問題是北京沒有談判中向前行，未有達到美方想要的水平。消
息人士表示，特朗普希望中國做出更大讓步，才會取消已加徵的關稅，並暫停於１２月１５日對
１５６０億美元的中國商品加徵關稅。
　　另外，特朗普在蘋果行政總裁庫克的陪同下參觀德州一間蘋果電腦組裝廠，特朗普在參觀後
表示，正在考慮是否給予蘋果在中國生產的商品豁免進口關稅。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
專訪21/11/2019
80後夫妻引入「名媛蛋糕」LADY M，4招吸客四年開7店
國際動態21/11/2019
首場激辯郝爾彬 約翰遜承諾速脫歐
中國故事20/11/2019
【京城近觀】再見！最美書店老書蟲
FOCUS20/11/2019
【FOCUS】貿談變數未足懼 《人權法》助放大「一國」融合
生財有道20/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：地產股仍需基本面支持
中國故事20/11/2019
雙11銷售再創高峰，下沉市場潛力無窮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金