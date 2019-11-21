《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，將繼續與中國磋商，但沒有透露其他細
節，雙方都試圖在美國下月加徵關稅前達成首階段貿易協議。
他稱，中國希望達成協議，但問題是北京沒有談判中向前行，未有達到美方想要的水平。消
息人士表示，特朗普希望中國做出更大讓步，才會取消已加徵的關稅，並暫停於１２月１５日對
１５６０億美元的中國商品加徵關稅。
另外，特朗普在蘋果行政總裁庫克的陪同下參觀德州一間蘋果電腦組裝廠，特朗普在參觀後
表示，正在考慮是否給予蘋果在中國生產的商品豁免進口關稅。（ｍｎ）
21/11/2019 08:47
【貿易開戰】特朗普：目前中國在貿易談判未達到美方要求的水平
《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統特朗普表示，將繼續與中國磋商，但沒有透露其他細
節，雙方都試圖在美國下月加徵關稅前達成首階段貿易協議。
他稱，中國希望達成協議，但問題是北京沒有談判中向前行，未有達到美方想要的水平。消
息人士表示，特朗普希望中國做出更大讓步，才會取消已加徵的關稅，並暫停於１２月１５日對
１５６０億美元的中國商品加徵關稅。
另外，特朗普在蘋果行政總裁庫克的陪同下參觀德州一間蘋果電腦組裝廠，特朗普在參觀後
表示，正在考慮是否給予蘋果在中國生產的商品豁免進口關稅。（ｍｎ）
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