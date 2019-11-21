【朝鮮局勢】北韓：若美國不放棄敵對政策，舉行特金會將遙遙無期

《經濟通通訊社２１日專訊》北韓外務省第一副相崔善姬表示，美國必須放棄對北韓的敵對

政策，才能重啟陷入停滯的無核化談判。

近期北韓外交部曾指，聯合國對北韓人權問題通過的決議，是美國牽頭的政治挑釁行為。同

時北韓還要求美韓停止聯合軍演，並停止對平壤的經濟制裁。

美國國務院對朝政策特別代表比根（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ）表示，北韓或重新進

行具挑釁性的行動，強調美國由始至終都致力地解決北韓問題。（ｍｎ）

