《經濟通通訊社２１日專訊》北韓外務省第一副相崔善姬表示，美國必須放棄對北韓的敵對
政策，才能重啟陷入停滯的無核化談判。
近期北韓外交部曾指，聯合國對北韓人權問題通過的決議，是美國牽頭的政治挑釁行為。同
時北韓還要求美韓停止聯合軍演，並停止對平壤的經濟制裁。
美國國務院對朝政策特別代表比根（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ）表示，北韓或重新進
行具挑釁性的行動，強調美國由始至終都致力地解決北韓問題。（ｍｎ）
21/11/2019 13:34
【朝鮮局勢】北韓：若美國不放棄敵對政策，舉行特金會將遙遙無期
《經濟通通訊社２１日專訊》北韓外務省第一副相崔善姬表示，美國必須放棄對北韓的敵對
政策，才能重啟陷入停滯的無核化談判。
近期北韓外交部曾指，聯合國對北韓人權問題通過的決議，是美國牽頭的政治挑釁行為。同
時北韓還要求美韓停止聯合軍演，並停止對平壤的經濟制裁。
美國國務院對朝政策特別代表比根（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｂｉｅｇｕｎ）表示，北韓或重新進
行具挑釁性的行動，強調美國由始至終都致力地解決北韓問題。（ｍｎ）
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