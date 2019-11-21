《台股攻略－馮偉明》蘋概三王弱，台股跌７２點

《台股攻略》中美貿易談判仍有變數，使美股隔晚收跌，令台股今日（２１日）一度重挫

１５０點，加權指數收１１５５８﹒２７點，跌７２﹒９３點，成交金額為新台幣

１１９８﹒６９億元。

中美第一階段協議可能會推遲至明年，加上美國參議院通過《香港人權與民主法案》，衝擊

美股四大指數全面走跌，台股亦受影響，最低跌至１１４７８﹒４３點。蘋概股大立光今日最疲

弱，收新台幣４３０５元，跌新台幣１３０元；台積電收新台幣３１１元，微跌０﹒８％。其餘

權值股多為下跌，研華跌３％，日月光投控、南亞科及和泰車等跌超過２％，聯發科、統一、中

壽及廣達等亦有沽壓。相反，生技類股今日表現最佳，奈米醫材及聿新科漲停，易威勁升超過

７％，達爾膚亦升超過４％，太景─ＫＹ、大學光、南光及基亞全升超過３％，推升生技指數創

近４個月新高。

台股今日雖回試月線，但低位見支持，守住１０日線、１１５００點及月線等三大關卡，短

線沽壓尚未解除，預計暫時仍以１１５００點附近作整固。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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