《談國論企－黎偉成》非製造業１０月份商務續緩擴張

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年１０月份擴大９月份擴張力度放緩

之態，主要受困於服務業的情況急轉直下，反而建築業加大擴張力度，結合製造業採購經理指數

ＰＭＩ於臨界點下方再度下滑，使綜合ＰＭＩ產出指數５２環比回落１﹒１個百分點，表明企業

生產經營活動總體擴張減弱。此為特朗普持續不斷加大對華所掀貿戰力度所衍生的負面效應，相

信此情不易有較大程度的改善。



＊航空運輸郵政及互聯網軟件信息處較高景氣區＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年１０月份所達

５２﹒８，較對上一個月大幅回落０﹒９個百分點，相對於９月份環比回落０﹒１個百分點、８

月份升０﹒１個百分點和７月份跌０﹒５個百分點，情況有頗為明顯的惡化。

非製造業近期擴張態勢頗見反覆，令人引以為憂者乃（甲）服務業的表現未如人意，最新情

況為（一）商業活動指數於２０１９年１０月份所達５１﹒４，較對上一個月大幅回落１﹒６個

百分點，而９月份５３環比升０﹒５個百分點、８月份５２﹒５回落０﹒４個百分點和７月份

５２﹒９回落０﹒５個百分點，跌多升少。國家統計局較為具體資料表明「從行業大類看，航空

運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數位於５５以上較高景氣區間，業

務總量繼續保持較快擴張。批發業、資本市場服務、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間

」，可解讀者為（Ｉ）擴張前列的行業於１０月份所處「５５以上較高景氣區間」，相對於９月

份持平於８月份的「５８以上的較高景氣區間」，甚至７月份的５６要低，而６月份更是處於「

６０以上的高位景氣區間」，可見「景氣」情緒回落，擴張力度亦有頗為明顯的減弱。

再看擴張行業中之前列行業，有（ｉ）航空運輸業、郵政業於１０月份繼９月份再度晉身榜

首之後，仍然領風騷。我之解讀仍為：反映出實體經濟尚可，中國的內需和對美國以外的其他國

家或地區經濟往來仍相對良好；但貿戰對中國經濟的負面影響日甚，則是幾可預見之事。尤其是

中美經貿矛盾、分歧未見緩和，一階貿協之簽尚存難度，更何況是二、三階之磋商？宜審慎觀之

。

和（ｉｉ）互聯網軟件信息技術服務快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商用化的新時代、新

階段；相信電信廣播電視和衛星傳輸服務稍遲會重返快速擴張行列。

（ＩＩ）低於臨界點者，仍然為房地產業，卻排名於第三位，而前兩位的批發業、資本市場

服務，非上月之住宿業及餐飲業。

服務業的（二）新訂單分類指數，於２０１９年１０月份達４８﹒４，較對上一個月大幅回

落１﹒３個百分點，而９月份４９﹒７環比升０﹒３個百分點、８月份４９﹒４回落０﹒３個百

分點，於臨界點５０以下水平加大收縮力度。



＊服務業擴張力度減慢及建築業反重現佳態＊



（三）從業人員分類指數４７﹒６環比回落０﹒１個百分點，相對於９月份４７﹒７所跌

０﹒５個百分點的幅度，有所收窄，但８月份４８﹒２升０﹒１個百分點和７月份４８﹒１升

０﹒２個百分點，行業的就業情況有待改善。

和（四）投入品價格分類指數於２０１９年１０月份達５０﹒９，環比跌１﹒９個百分點，

而９月份５２﹒８環比回升１﹒６個百分點，８月份５１﹒２回落１﹒５個百分點和７月份升

１﹒６個百分點至５２﹒７；此使銷售價格緩壓：分類指數於是月份４８﹒４環比減低１﹒４個

百分點，而９月月份４９﹒８升１﹒１個百分點，８月份４８﹒７跌１﹒８個百分點和７月份漲

１﹒４個百分點至５０﹒５。

（乙）建築業尚可：（１）商務活動指數於２０１９年１０月份達６０﹒４，較對上一個月

大幅上升２﹒８個百分點，但仍未能補回９月份５７﹒６環比大跌３﹒６個百分點之數，但卻失

而復得６０。但此業之（２）新訂單分類指數５４﹒８，環比回落０﹒３個百分點，而９月份環

比增１﹒２個百分點，和８月份減０﹒８個百分點、７月份減１﹒３個百分點。

（３）投入產品價格分類指數是月份達５３﹒１環比升０﹒６個百分點，而９月份５２﹒５

大升３﹒６個百分點之餘，更重返臨界點；（４）銷售價格分類指數升０﹒８個百分點至

５２﹒２，而９月份跌０﹒１個百分點至５１﹒４，８月份尚升０﹒４個百分點至５１﹒５，７

月份分則跌１﹒７個百分點至５１﹒１。（５）從業人員分類指數跌升０﹒７個百分點至

５１﹒８。

（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年１０月份達６０﹒７環比上升整整１個百分點

，而９月份５９﹒７環比回落０﹒７個百分點：建築業環比升１﹒２個百分點至６３﹒２；而服

務業６０﹒３則增１個百分點，均處６０以上的較高景氣區。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

