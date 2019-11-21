  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/11/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》非製造業１０月份商務續緩擴張

　　《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年１０月份擴大９月份擴張力度放緩
之態，主要受困於服務業的情況急轉直下，反而建築業加大擴張力度，結合製造業採購經理指數
ＰＭＩ於臨界點下方再度下滑，使綜合ＰＭＩ產出指數５２環比回落１﹒１個百分點，表明企業
生產經營活動總體擴張減弱。此為特朗普持續不斷加大對華所掀貿戰力度所衍生的負面效應，相
信此情不易有較大程度的改善。
　
＊航空運輸郵政及互聯網軟件信息處較高景氣區＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年１０月份所達
５２﹒８，較對上一個月大幅回落０﹒９個百分點，相對於９月份環比回落０﹒１個百分點、８
月份升０﹒１個百分點和７月份跌０﹒５個百分點，情況有頗為明顯的惡化。
　　非製造業近期擴張態勢頗見反覆，令人引以為憂者乃（甲）服務業的表現未如人意，最新情
況為（一）商業活動指數於２０１９年１０月份所達５１﹒４，較對上一個月大幅回落１﹒６個
百分點，而９月份５３環比升０﹒５個百分點、８月份５２﹒５回落０﹒４個百分點和７月份
５２﹒９回落０﹒５個百分點，跌多升少。國家統計局較為具體資料表明「從行業大類看，航空
運輸業、郵政業、互聯網軟件信息技術服務等行業商務活動指數位於５５以上較高景氣區間，業
務總量繼續保持較快擴張。批發業、資本市場服務、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間
」，可解讀者為（Ｉ）擴張前列的行業於１０月份所處「５５以上較高景氣區間」，相對於９月
份持平於８月份的「５８以上的較高景氣區間」，甚至７月份的５６要低，而６月份更是處於「
６０以上的高位景氣區間」，可見「景氣」情緒回落，擴張力度亦有頗為明顯的減弱。
　　再看擴張行業中之前列行業，有（ｉ）航空運輸業、郵政業於１０月份繼９月份再度晉身榜
首之後，仍然領風騷。我之解讀仍為：反映出實體經濟尚可，中國的內需和對美國以外的其他國
家或地區經濟往來仍相對良好；但貿戰對中國經濟的負面影響日甚，則是幾可預見之事。尤其是
中美經貿矛盾、分歧未見緩和，一階貿協之簽尚存難度，更何況是二、三階之磋商？宜審慎觀之

　　和（ｉｉ）互聯網軟件信息技術服務快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商用化的新時代、新
階段；相信電信廣播電視和衛星傳輸服務稍遲會重返快速擴張行列。
　　（ＩＩ）低於臨界點者，仍然為房地產業，卻排名於第三位，而前兩位的批發業、資本市場
服務，非上月之住宿業及餐飲業。
　　服務業的（二）新訂單分類指數，於２０１９年１０月份達４８﹒４，較對上一個月大幅回
落１﹒３個百分點，而９月份４９﹒７環比升０﹒３個百分點、８月份４９﹒４回落０﹒３個百
分點，於臨界點５０以下水平加大收縮力度。
　
＊服務業擴張力度減慢及建築業反重現佳態＊
　
　　（三）從業人員分類指數４７﹒６環比回落０﹒１個百分點，相對於９月份４７﹒７所跌
０﹒５個百分點的幅度，有所收窄，但８月份４８﹒２升０﹒１個百分點和７月份４８﹒１升
０﹒２個百分點，行業的就業情況有待改善。
　　和（四）投入品價格分類指數於２０１９年１０月份達５０﹒９，環比跌１﹒９個百分點，
而９月份５２﹒８環比回升１﹒６個百分點，８月份５１﹒２回落１﹒５個百分點和７月份升
１﹒６個百分點至５２﹒７；此使銷售價格緩壓：分類指數於是月份４８﹒４環比減低１﹒４個
百分點，而９月月份４９﹒８升１﹒１個百分點，８月份４８﹒７跌１﹒８個百分點和７月份漲
１﹒４個百分點至５０﹒５。
　　（乙）建築業尚可：（１）商務活動指數於２０１９年１０月份達６０﹒４，較對上一個月
大幅上升２﹒８個百分點，但仍未能補回９月份５７﹒６環比大跌３﹒６個百分點之數，但卻失
而復得６０。但此業之（２）新訂單分類指數５４﹒８，環比回落０﹒３個百分點，而９月份環
比增１﹒２個百分點，和８月份減０﹒８個百分點、７月份減１﹒３個百分點。
　　（３）投入產品價格分類指數是月份達５３﹒１環比升０﹒６個百分點，而９月份５２﹒５
大升３﹒６個百分點之餘，更重返臨界點；（４）銷售價格分類指數升０﹒８個百分點至
５２﹒２，而９月份跌０﹒１個百分點至５１﹒４，８月份尚升０﹒４個百分點至５１﹒５，７
月份分則跌１﹒７個百分點至５１﹒１。（５）從業人員分類指數跌升０﹒７個百分點至
５１﹒８。
　　（丙）非製造業業務動預期指數於２０１９年１０月份達６０﹒７環比上升整整１個百分點
，而９月份５９﹒７環比回落０﹒７個百分點：建築業環比升１﹒２個百分點至６３﹒２；而服
務業６０﹒３則增１個百分點，均處６０以上的較高景氣區。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
專訪21/11/2019
80後夫妻引入「名媛蛋糕」LADY M，4招吸客四年開7店
國際動態21/11/2019
首場激辯郝爾彬 約翰遜承諾速脫歐
中國故事20/11/2019
【京城近觀】再見！最美書店老書蟲
FOCUS20/11/2019
【FOCUS】貿談變數未足懼 《人權法》助放大「一國」融合
生財有道20/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：地產股仍需基本面支持
中國故事20/11/2019
雙11銷售再創高峰，下沉市場潛力無窮
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金