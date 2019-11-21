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即市新聞

21/11/2019 09:41

《異動股》平安好醫生挫半成失十天線，傳遭股東減持２０００萬股

　　《經濟通通訊社２１日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價下跌４﹒６８％，報５６元，
盤中低見５４﹒７５元，失守十天線（５６﹒２３５元）及二十天線（５５﹒６９２元）；成交
約２１６６萬股，涉資１１﹒９３億元。
　　據外電引述大宗交易文件報道，幫騏鍵出售２０００萬股平安好醫生股份，每股出售價為５
５元，較上日（２０日）收市價５８﹒７５元折讓６﹒３８％。幫騏鍵出售股份以融資１﹒４億
美元。
　　幫騏鍵６月中旬亦曾出售平安好醫生股份，涉及大約７０８３﹒７５萬股，佔已發行
股本２０﹒９％。
　　現時，恆生指數報２６３９６點，下跌４９３點或下跌１﹒８３％，主板成交１０７﹒５５
億元。國企指數報１０４３６點，下跌１８３點或下跌１﹒７３％。
　　上證綜合指數報２８９５點，下跌１５點或下跌０﹒５３％，成交１８９﹒１５億元人民幣

　　深證成份指數報９７４０點，下跌６８點或下跌０﹒６９％，成交３５０﹒００億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　同程藝龍（００７８０）　　１１﹒７４元　　　上升０﹒８６％
　　第七大道（００７９７）　　　２﹒７７元　　　上升０﹒３６％
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　１１﹒００元　　　下跌０﹒１８％
　　萬咖壹聯（０１７６２）　　　１﹒８８元　　　下跌０﹒５３％
　　小米集團（０１８１０）　　　８﹒４６元　　　下跌１﹒０５％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　１﹒８１元　　　下跌１﹒０９％
　　美圖公司（０１３５７）　　　１﹒５９元　　　下跌１﹒２４％
　　雷蛇　　（０１３３７）　　　１﹒４０元　　　下跌２﹒１０％
　　閱文集團（００７７２）　　３１﹒３５元　　　下跌２﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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