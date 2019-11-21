《異動股》平安好醫生挫半成失十天線，傳遭股東減持２０００萬股

《經濟通通訊社２１日專訊》平安好醫生（０１８３３）現價下跌４﹒６８％，報５６元，

盤中低見５４﹒７５元，失守十天線（５６﹒２３５元）及二十天線（５５﹒６９２元）；成交

約２１６６萬股，涉資１１﹒９３億元。

據外電引述大宗交易文件報道，幫騏鍵出售２０００萬股平安好醫生股份，每股出售價為５

５元，較上日（２０日）收市價５８﹒７５元折讓６﹒３８％。幫騏鍵出售股份以融資１﹒４億

美元。

幫騏鍵６月中旬亦曾出售平安好醫生股份，涉及大約７０８３﹒７５萬股，佔已發行

股本２０﹒９％。

現時，恆生指數報２６３９６點，下跌４９３點或下跌１﹒８３％，主板成交１０７﹒５５

億元。國企指數報１０４３６點，下跌１８３點或下跌１﹒７３％。

上證綜合指數報２８９５點，下跌１５點或下跌０﹒５３％，成交１８９﹒１５億元人民幣

。

深證成份指數報９７４０點，下跌６８點或下跌０﹒６９％，成交３５０﹒００億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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同程藝龍（００７８０） １１﹒７４元 上升０﹒８６％

第七大道（００７９７） ２﹒７７元 上升０﹒３６％

貓眼娛樂（０１８９６） １１﹒００元 下跌０﹒１８％

萬咖壹聯（０１７６２） １﹒８８元 下跌０﹒５３％

小米集團（０１８１０） ８﹒４６元 下跌１﹒０５％

易鑫集團（０２８５８） １﹒８１元 下跌１﹒０９％

美圖公司（０１３５７） １﹒５９元 下跌１﹒２４％

雷蛇 （０１３３７） １﹒４０元 下跌２﹒１０％

閱文集團（００７７２） ３１﹒３５元 下跌２﹒９４％

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（ｋｓ）

