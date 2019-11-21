【駐京專電】世界５Ｇ大會召開，苗圩稱５Ｇ市場不應排斥特定企業

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》中國工信部部長苗圩在首屆世界５Ｇ大會

表示，在世界各地國大力推進５Ｇ發展，深化國際合作的大背景下，任何國家都不應該在毫無證

據的情況下，借國家安全之名行貿易保護之實，排斥特定的企業進入本國的市場。中國政府高度

重視５Ｇ網絡的安全，也只有保障安全才能夠更好的實現發展。

他指出，中國也從不事先設定市場的份額，所有的企業，不管是中國企業外國企業，都會在

招投標的規則下公平公正地展開競爭。工信部具有對電信企業招投標過程的監管職責，也是本著

公開、公正透明的去鼓勵競爭。這個態度是明確的，一貫不會改變。所有的企業要想在提高５Ｇ

市場的份額唯一的辦法也就是把產品和服務做好，把標書做好。



＊年底５Ｇ基站料達到１３萬個＊



今年中國政府發放了５Ｇ的商用牌照正式的啟動了５Ｇ的商用服務。目前全國已經開正式的

啟動了５Ｇ的商用服務。目前全國已經開通５Ｇ的基站達到了１１﹒３萬個，預計到年底將達到

１３萬。５Ｇ套餐的簽約用戶現在已經有８７萬，發展勢頭良好。

隨著５Ｇ應用場景的拓展，應用將會是向車聯網、工業互聯網的物業物之間的空氣。將充分

發揮制度優勢和市場優勢，推進５Ｇ產業發展、信息消費、公共服務、社會治理等領域的融合與

應用。

