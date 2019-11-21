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21/11/2019 13:26

【駐京專電】小米雷軍：未來工廠下月投產，首期產能一百萬台手機

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》小米（０１８１０）主席雷軍在世界５Ｇ
大會表示，位於北京經濟技術開發區的小米未來工廠將建成，於下月投產。
　　智能工廠主要是研發和生產小米旗艦手機的一個實驗工廠，預計１２月底就正式投產。第一
期的設計產能是１００萬台手機。這座工廠將大規模使用自動化產線、５Ｇ、網絡機器人、大數
據雲服務平台等技術，平均每分鐘能自動生產的６０台智能手機，效率比傳統工廠提升了６０％
以上。

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