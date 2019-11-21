【駐京特寫】直擊首屆世界５Ｇ大會，展示未來智慧生活科技

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》首屆５Ｇ世界大會今日在北京開幕，大會

以「５Ｇ改變世界，５Ｇ創造未來」為主題，分為「智慧城市」「智慧交通」「智能製造」「智

慧醫療」等六大主題，描述５Ｇ給社會和生活帶來的改變。

今年６月６日，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放５Ｇ商用牌照

，這標誌著中國正式進入５Ｇ商用元年。工信部部長苗圩在開幕式上致辭表示，目前中國５Ｇ用

戶達到了８７萬戶；已經開通１１﹒３萬個５Ｇ基站，年底將達到１３萬個。

此次世界５Ｇ大會在北京亦創國際展覽中心舉行，展覽面積近２萬平方米，５Ｇ智能應用將

布滿整個場館，展現５Ｇ發展最新成就和最新的場景應用案例，小記來到大會展覽現場直擊，

５Ｇ將如何影響和改變人們未來的生活？這次各大公司又帶來了甚麼讓人驚喜的黑科技？



＊遠程駕駛幫助搶險救災、道路搶修＊



在中國電信展區，一個５Ｇ遠程駕駛模擬座艙展示了５Ｇ車路協同平台方案，只要駕駛模擬

器上操作，控制信息通過５Ｇ網絡傳輸，可以駕駛在南京現場的實車，做出前進、加速、剎車和

轉彎操作。南京車輛傳感器採集的實時數據也將通過網絡回傳至駕駛模擬器上，讓者駕駛者擁有

較真實的體驗。

工作人員介紹，遠程控制不僅僅是遠程駕駛，可廣泛應用於各行各業，有效降低勞動危險，

勞動強度，極大地提高勞動效率。例如搶險救災、道路搶修，還可以實現遠程精確作業，如港口

、礦山、油田、荒地等區域的生產作業，一個人可以操控多輛汽車進行工作，或者當車輛出現異

常的時侯也可以人工進行干預，幫助駕駛員遠離高危環境。



＊華為展示「５Ｇ＋智慧稅務」＊



在華為展位，「５Ｇ＋智慧稅務」吸引了記者的註意力，稅務辦理向來是一項較為繁瑣的業

務事項。華為帶來了一項５Ｇ智慧稅務自助辦理業務方案。根據納稅人的辦理業務需求，提供兩

種自助辦稅服務進行選擇。一是辦理高頻簡易辦稅事項，進行ＡＲ人臉識別後，前端服務機器人

進行辦理，納稅人獲得等待區域信息。至於複雜事項，納稅人可以直接通過智能辦稅終端５Ｇ遠

程模塊，進行遠程審批、政策諮詢。



＊京東利用５Ｇ提升物流監控和效率＊



京東是此次大會的首席合作夥伴，今年「雙１１」也有５Ｇ的加持。在京東物流展區，觀眾

帶上ＡＲ眼鏡，可以在京東亞一園區沙盤模型上感受車輛無感入園、智能導引、數字月台等物流

生產情景。５Ｇ有助實現對貨車滿載率、停靠位置、發車是否準時等情況的監控。

同時，京東也展示了多種運送機器人，包括室內運送機器人能替代人工配送各類物料耗材，

應用於醫院，養老院，寫字樓等。此外也有機房巡檢機器人，通過人工智能與多傳感器融合，可

以替代人工對機房設備和環境進行自動檢測，做到故障警告和資產盤點。實現機房狀態實時可視

監控。京東的無人車能夠通過激光、視覺的深度融合，以及高精度地圖，實現車道級的高精度定

位，能夠準確識別車輛、行人、障礙物，車道線、交通燈和交通標識等信息。



＊聯通實現自助行李托運＊



在中國聯通智慧機場展區，可以實現自助行李托運。工作人員展示了已投入應用的ＡＲ人員

信息識別系統。工作人員戴上５Ｇ眼鏡，可實時識別旅客人臉，獲取旅客信息。最新自助值機設

備可在遠機位進行人數清點，在有感模式下，屏幕上顯示旅客座位號，旅客站在人臉識別一體機

前進行面部信息識別與匹配，有效降低登錯客的風險；在無感模式下，攝像頭自動捕捉人臉，並

顯示旅客座位信息，旅客能快速便捷找到自己的座位，實現無紙化電子登機。



＊中移動智慧醫院實現遠程會診和救援＊



中國移動的「５Ｇ智慧醫院」將對５Ｇ遠程手術、５Ｇ遠程會診、５Ｇ遠程超聲、５Ｇ應急

救援、５ＧＶＲ新生兒探視等進行展示。透過５Ｇ，醫生可操作超聲探頭，借助５Ｇ可以遠程操

作異地的機械臂，對患者進行檢查和診斷。超聲影像和病人影像的畫面也通過５Ｇ回傳至醫生操

作台，實現上下級醫院之間的遠程超聲檢查，給病人看診。

目前遠程急救也應用了５Ｇ，「急救車和心電等設備上都搭載了５Ｇ信號後，病人在急救車

上檢測的數據可以實時上傳到醫院。病人還沒等到醫院，醫生就能通過遠程視訊和檢測結果等提

前瞭解情況。目前浙江、四川、北京等地都用上了這種救護車。

這次世界５Ｇ大會也向公眾開放展覽，只要登錄官網登記就可以提交看展申請，還有更多的

５Ｇ最新科技等待探索。

