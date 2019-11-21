《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》工業和信息化部副部長陳肇雄在世界５Ｇ
大會上表示，５Ｇ已進入應用推廣的關鍵階段，目前已經跨過標準制定研發試驗階段，進入到了
落地應用階段，形成了全球統一標準系統。
他指出，５Ｇ發展步入下半場，各方要共同解決標準、網絡安全等方面的深層次瓶頸制約，
合理打通５Ｇ應用推廣的壁壘，繼續建立５Ｇ融合技術標準體系，滿足各垂直行業差異化發展需
求。加快網絡部署，夯實行業基礎，推進規模化的網絡設施建設，加強重點行業５Ｇ網絡優先覆
蓋，築牢安全防線，保障應用安全。
21/11/2019 15:47
【駐京專電】工信部：推進規模化網絡設施建設，重點行業覆蓋５Ｇ
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》工業和信息化部副部長陳肇雄在世界５Ｇ
大會上表示，５Ｇ已進入應用推廣的關鍵階段，目前已經跨過標準制定研發試驗階段，進入到了
落地應用階段，形成了全球統一標準系統。
他指出，５Ｇ發展步入下半場，各方要共同解決標準、網絡安全等方面的深層次瓶頸制約，
合理打通５Ｇ應用推廣的壁壘，繼續建立５Ｇ融合技術標準體系，滿足各垂直行業差異化發展需
求。加快網絡部署，夯實行業基礎，推進規模化的網絡設施建設，加強重點行業５Ｇ網絡優先覆
蓋，築牢安全防線，保障應用安全。
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