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21/11/2019 16:49

【駐滬專電】應勇：歡迎中國建築主動對接臨港新片區重點區域建設

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市政府今日與中國建築集團在滬簽署
戰略合作框架協議，雙方將加強重大項目、科研和前沿業務等方面的合作，發展總部經濟，搭建
產業平台，共同推進上海「五個中心」、上海自貿區臨港新片區、長三角生態綠色一體化發展示
範區建設，實現合作共贏發展。
　　上海市長應勇表示，歡迎中建集團主動對接臨港新片區等重點區域建設，積極參與上海城市
更新和舊區改造，上海將營造更好的營商環境和市場環境，促進各類企業在滬實現更好發展。

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