《午市前瞻》貿易談判短期難言暢順，港股２５９００點見支持

《經濟通通訊社２１日專訊》市場擔心中美首階段貿易協議今年可能無法達成，美股隔晚（

２０日）下跌，港股今早跟隨低開３０２點報２６５８７點，失守５０天線（約

２６６６３點），此已是半日最高位，及後跌幅不斷擴大，最低見２６３０６點挫５８３點。不

過，及後有報道指國務院副總理劉鶴對中美達協議謹慎樂觀，港股跌幅收窄，最終半日收報

２６４５６點，跌４３３點或１﹒６１％，主板成交４３１﹒８９億元。國企指數午收

１０４５８點，跌１６０點或１﹒５１％。

Ａ股同樣繼續下跌，上證綜合指數午收２８９９，跌１１點或０﹒３９％，成交８１７﹒２

９億元人民幣。深證成分指數報９７６３，跌４５點或０﹒４７％，成交１３３３﹒６４億元人

民幣。

本港重磅股方面，匯控（００００５）投資銀行負責人Ｓａｍｉｒ Ａｓｓａｆ有傳將被替

換，半日跌０﹒８５％，報５８元；阿里巴巴（０９９８８）公開發售部分錄得超購逾

４０倍，不過港交所（００３８８）仍隨市跌１﹒２８％，報２４６元；騰訊（００７００）

雖獲華泰維持目標４３８元及買入評級，惟午收挫１﹒８５％，報３２９﹒４元；中移動

（００９４１）亦獲德銀維持目標９０元及買入評級，惟午收挫１﹒８５％，報６０﹒９５元；

友邦（０１２９９）隨市跌１﹒７４％，報７６﹒４５元；



＊中美關係緊張萬洲領跌，人幣下挫內險股表現差＊



據路透社報道稱，接近白宮消息人士表示，中美第一階段貿易協議可能要拖到明年才能敲定

，主要因為北京方面向美方施壓，要求取消更多加徵的關稅，貿易戰相關股下跌。萬洲國際（０

０２８８）瀉３﹒９７％，報７﹒９８元；耐世特（０１３１６）挫３﹒０５％，報

６﹒９９元；敏華控股（０１９９９）跌２﹒５３％，報５﹒７８元；申洲國際（０２３１３）

亦跌１﹒７％，報１０３﹒９元；信義玻璃（００８６８）走低１﹒６８％，報９﹒３４元；

創科實業（００６６９）軟１﹒６６％，報５９﹒４元；瑞聲（０２０１８）跌２﹒１％，報

５６元；舜宇（０２３８２）挫４﹒０３％報１２１﹒６元。

港府強烈反對美人權法案，更指發錯誤信息無助局勢降溫，本地地產及收租股下跌。九龍倉

置業（０１９９７）瀉４﹒０７％，報４２﹒４５元，暫表現最差藍籌；長實（０１１１３）挫

２﹒２３％，報５２﹒６５元；恆隆地產（００１０１）走低１﹒３４％，報１６﹒２４元；

恆基地產（０００１２）跌１﹒３１％，報３７﹒７５元；新世界發展（０００１７）亦跌

１﹒０６％，報１０﹒３元；新地（０００１６）軟０﹒８１％，報１１０元。

人民幣兌美元中間價今日跌９９個點子，報７﹒０２１７，離岸及在岸人民幣亦同樣走低，

內險股下跌。國壽（０２６２８）瀉３﹒１５％，報２０元；財險（０２３２８）挫

２﹒１２％，報９﹒２５元；人民保險（０１３３９）走低１﹒５５％，報３﹒１７元；

中國太平（００９６６）跌１﹒４８％，報１８﹒６２元；平保（０２３１８）跌１﹒０９％報

９０﹒８５元。



＊旺旺周黑鴨逆市向上，水泥股受捧中建材領漲＊



周黑鴨（０１４５８）上日輕微收低後，今日再出現買盤急升９﹒０５％，報５﹒０６元；

中國旺旺（００１５１）上日獲大和微升目標至７﹒８元，重申買入評級，今日明顯再有支持，

走高０﹒９３％，報６﹒５３元，暫表現最好藍籌。不過，其他食品股就跟隨大市下跌，Ｈ＆Ｈ

（０１１１２）瀉２﹒０６％，報３０﹒９元；蒙牛乳業（０２３１９）挫１﹒３５％，報

２９﹒１５元；康師傅（００３２２）走低１﹒３１％，報１２﹒０４元。

中國八成省份水泥價格均高於去年同期，其中２２％的省份水泥價格，超過去年同期近一成

以上，水泥股逆市受捧。中國建材（０３３２３）漲１﹒３９％，報７﹒２９元，暫表現最好國

指股；天瑞水泥（０１２５２）升０﹒５６％，報７﹒２３元；華潤水泥（０１３１３）

高０﹒３３％，報９﹒１８元；海螺水泥（００９１４）微跌０﹒１％，報４９﹒３５元。

醫藥股普遍出現沽壓，康哲藥業（００８６７）瀉３﹒２６％，報１１﹒８６元；石藥集團

（０１０９３）挫３﹒１６％，報１９﹒９元，暫表現最差國指股；華潤醫藥（０３３２０）

走低３﹒１２％，報６﹒８３元；中生製藥（０１１７７）跌２﹒９４％，報１１﹒２２元；

綠葉製藥（０２１８６）亦跌２﹒０２％，報６﹒３１元；三生製藥（０１５３０）軟

１﹒９３％，報１２﹒２２元。

另外，雅高控股（０３３１３）遭暫停納入ＭＳＣＩ中國指數，急挫９７﹒９４％報

０﹒３０５元後中途停牌。卡森國際（００４９６）遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，指稱公司虛報

資本支出，急跌９０﹒０７％報０﹒４５５元後突然停牌。



＊李偉傑：內險股趁低吸納，國壽１９﹒５元買入＊



中美據報年內或不能達成首階段貿易協議，拖累港股今日一度急挫近６００點。財經分析員

李偉傑向《經濟通通訊社》表示，中美談判結果是影響港股走勢的最大因素，雙方目前仍在關稅

問題上糾纏，料短期談判進展難言暢順，「政治市波動性一定大」，投資者自然趨向保守，港股

因而見回吐。恆指１０月初約２５９００點水平裂口高開，相信此位置有較大支持；又預計除非

有重大利好消息刺激港股，否則短期內恆指或於２５９００點至２７０００點區間上落。

另外，美團（０３６９０）日內將公布業績，李偉傑預計，其營收或增加，惟盈利增幅或較

預期少，加上近日股價仍在高位整固，認為投資者不宜心急，待績後企穩才吸納。

李偉傑又指，投資者可待大市回穩後，趁機買入內險股博短線反彈，主要由於險企首１０個

月保費收入普遍理想，加上投資收益見增長，中央亦給予佣金及手續費等開支扣稅。當中，他最

看好國壽，因為該股首三季業績見驚喜，同時不斷改善銷售平台及人員策略，相信股價將於五十

天線（約１９﹒５１３元）見支持，建議此水平買入，目標價２２元，跌穿１８元止蝕。

（ｋｓ、ａｌ）

