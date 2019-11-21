【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３６億人幣，買建行工行沽神華中興

《經濟通通訊社２１日專訊》市場擔心中美首階段貿易協議今年內可能無法達成，美國股市

隔晚（２０日）下跌，港股低開３０２點報２６５８７點，即時失守５０天線（約２６６６３點

），及後跌幅不斷擴大，最低曾見２６３０６點挫５８３點，最終收報２６４６６點，跌

４２２點或１﹒５７％。

按額度計算，北水全日淨流入３６億元人民幣增加近四成。北水淨買入最多的個股依次是建

設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、美團點評（０３６９０）；淨賣出最多的依

次是中國神華（０１０８８）、中興通訊（００７６３）、石藥集團（０１０９３）。

主板成交７５４﹒３２億元增加２０﹒６％。其中港股通成交９６﹒１億元，佔總成交

１２﹒７％。



＊港股急向下跌，北水增持內銀股＊



港股下跌，北水增持內銀股，建行、工行、中行之北水淨買入分別７﹒８５億元、

４﹒６１億元及１﹒２９億元，增加逾５４％、４０％及約１４％。三股股價難獨善其身，分別

下跌２﹒０３％報６﹒２７元，挫２﹒０８％收５﹒６６元，及軟１﹒８６％報３﹒１７元。

據外電引述大宗交易文件報道，幫騏鍵公司出售２０００萬股平安好醫生（０１８３３）股

份，每股作價５５元，總值１１億元，今早開市前見相關大手成交上板。平安好醫生全日股價急

跌１１﹒６６％報５１﹒９元，北水淨沽出約１１３０萬元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ７．８５

工商銀行 （０１３９８） ４．６１

美團點評 （０３６９０） ４．３３

中石化 （００３８６） １．２９

中國銀行 （０３９８８） １．２９



淨沽出最多港股：

中國神華 （０１０８８） －０．５８

中興通訊 （００７６３） －０．３５

石藥集團 （０１０９３） －０．２２

融創中國 （０１９１８） －０．１９

平安好醫生（０１８３３） －０．１１

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（ｅｃ）

