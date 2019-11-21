《美元走勢－羅明立》美匯仍未能收復９８水平，短線將續反覆

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒６７ １０８﹒４５ １０８﹒２５

歐元╱美元 １﹒１０７９ １﹒１０７６ １﹒１０６９

英鎊╱美元 １﹒２９３３ １﹒２９２４ １﹒２９２２

美元╱瑞郎 ０﹒９９１６ ０﹒９９０３ ０﹒９８８４

美元╱港元 ７﹒８２８６ ７﹒８２４１ ７﹒８２２９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美聯儲公布了１０月貨幣政策會議紀要。令市場失望的是，這份紀要幾乎沒有

任何新意，措辭偏向中性，一方面承認了經濟存在下行壓力，尤其是在中美貿易戰未結束的情況

下經濟增長受限，但另一方面卻又認為近期無需繼續降息，且完全沒有實施負利率政策的必要。

歐洲央行在周三（２０日）公布了半年度《金融穩定評估報告》。儘管市場近期對歐元區經

濟的復甦重拾信心，公布的經濟數據似乎亦有好轉。然而報告卻指出，歐元區經濟前景已經惡化

，經濟增長預計將長時間內保持在低位，到２０２０年年中歐元區經濟收縮的可能性已經提高至

２０％。歐元受影響一度小幅下挫。

報告還暗示，歐洲央行新的資產購買計劃加劇了金融不穩定性，但鑑於通脹疲軟，量化寬鬆

政策將繼續實施下去。而周四（２１日）歐洲央行亦將公布１０月貨幣政策會議紀要，屆時或將

揭示新資產購買計劃的具體實施方案。在ＱＥ預期的施壓下，歐元反彈將取決於美元的表現。近

期有關中美貿易傳出的消息並不順利，美匯仍未能收復９８水平，短線將繼續反覆。歐元即市阻

力在１﹒１１００。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２９００ １﹒３０５０ １﹒２８５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

