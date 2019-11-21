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即市新聞

21/11/2019 16:22

《美元走勢－羅明立》美匯仍未能收復９８水平，短線將續反覆

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６７　　　１０８﹒４５　　　１０８﹒２５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０７９　　　１﹒１０７６　　　１﹒１０６９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３３　　　１﹒２９２４　　　１﹒２９２２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１６　　　０﹒９９０３　　　０﹒９８８４
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８６　　　７﹒８２４１　　　７﹒８２２９
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美聯儲公布了１０月貨幣政策會議紀要。令市場失望的是，這份紀要幾乎沒有
任何新意，措辭偏向中性，一方面承認了經濟存在下行壓力，尤其是在中美貿易戰未結束的情況
下經濟增長受限，但另一方面卻又認為近期無需繼續降息，且完全沒有實施負利率政策的必要。
　　歐洲央行在周三（２０日）公布了半年度《金融穩定評估報告》。儘管市場近期對歐元區經
濟的復甦重拾信心，公布的經濟數據似乎亦有好轉。然而報告卻指出，歐元區經濟前景已經惡化
，經濟增長預計將長時間內保持在低位，到２０２０年年中歐元區經濟收縮的可能性已經提高至
２０％。歐元受影響一度小幅下挫。
　　報告還暗示，歐洲央行新的資產購買計劃加劇了金融不穩定性，但鑑於通脹疲軟，量化寬鬆
政策將繼續實施下去。而周四（２１日）歐洲央行亦將公布１０月貨幣政策會議紀要，屆時或將
揭示新資產購買計劃的具體實施方案。在ＱＥ預期的施壓下，歐元反彈將取決於美元的表現。近
期有關中美貿易傳出的消息並不順利，美匯仍未能收復９８水平，短線將繼續反覆。歐元即市阻
力在１﹒１１００。　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２９００　　　１﹒３０５０　　　１﹒２８５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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