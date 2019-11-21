【修例風暴】陳茂波：美通過人權民主法案毫無理據，將損雙方利益

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司司長陳茂波在簽署《內地與香港關於建立緊密經貿關係

的安排》服務貿易協議儀式表示，美國通過《香港人權與民主法案》是毫無理據亦毫無必要，並

干預了香港的內部事務，政府表示強烈反對。

另外，他指香港是美國過去１０年賺取最多貿易順差的經濟體，美國通過法案此舉會影響香

港與美國的關係及利益。不過，他指法案仍有待美國總統特朗普簽署才生效，港府需要視乎美國

政府每年就香港情況，向參眾兩院作出報告的具體內容，才知道對本港的具體影響。（ｊｏ）

