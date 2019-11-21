【修例風暴】報道：港鐵正研究向破壞設施者提出民事索賠

《經濟通通訊社２１日專訊》反修列風波持續五個多月，港鐵（０００６６）屢屢成為示威

者的破壞目標，多個車站設施及列車連番被人縱火及打爛。《星島日報》報道，除了刑事檢控外

，港鐵正開始研究向涉事者進行民事追討，甚至考慮即時向被捕的破壞者索償，以增加阻嚇力。

據估計，現時約有數百宗涉及破壞港鐵設施的個案，料每宗涉及數十萬元。

消息稱，示威者近月所破壞的港鐵設施價值不菲，一部多功能的售票機價值為數十萬元，至

於一部普通出入閘機的處理器亦需數千元。（ｃｌ）（ｚｚ）

