【本港經濟】１０月整體通脹率回落至３﹒１％，低於預期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處今日公布，根據綜合消費物價指數，今年１０月份

整體消費物價與一年前同月比較，上升３﹒１％，較９月份的相應升幅（３﹒２％）稍低，並為

今年５月按年升２﹒８％以來最低。市場本來預期通脹率會維持於３﹒２％。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年１０月份的按年升幅（即基

本通脹率）亦為３﹒１％，亦較９月份（３﹒２％）稍低。１０月份升幅放緩主要是由於私人房

屋租金和鮮果價格升幅收窄所致。



＊首十個月基本通脹率為３％＊



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年１０月份錄得按年升幅的類別為食品（不

包括外出用膳）（上升１３﹒３％）、雜項物品（上升３﹒４％）、住屋（上升３﹒１％）、雜

項服務（上升２﹒６％）、外出用膳（上升２﹒１％）和交通（上升２﹒１％）。

另一方面，綜合消費物價指數在１０月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌

５﹒８％）、衣履（下跌３﹒５％）、耐用物品（下跌１﹒７％）和煙酒（下跌０﹒６％）。

以今年首十個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒９％，剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，相應升幅為３％。



＊政府料通脹率短期內或略為高企＊



政府發言人表示，１０月份的基本消費物價通脹率為３﹒１％，較９月份輕微下降。消費物

價指數大部分主要組成項目承受的價格壓力大致溫和，但受豬肉價格高企影響，食品通脹仍然顯

著。展望將來，環球通脹溫和及經濟狀況欠佳，應有助遏制整體通脹。不過，受新鮮豬肉供應情

況的影響，通脹率在短期內仍可能會略為高企。政府會繼續密切留意通脹情況，特別是對低收入

人士的影響。（ｃｌ）

