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即市新聞

21/11/2019 19:13

《再戰明天》Ｇ２０開外交部長會議，密歇根大學消費信心指數料升

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２２日）日本主辦為期兩天的Ｇ２０外交部長會議，美
國公布１１月密歇根大學消費者信心指數。

＊日本主辦為期兩天的Ｇ２０外交部長會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在歐元金融周期
間的法蘭克福歐洲銀行業大會上發表主旨演說。
　　明晚８：４５ｐｍ，德國財長肖爾茨在哥德大學就德國在歐元區穩定中扮演的角色發表講話
　　明日，日本主辦為期兩天的２０國集團（Ｇ２０）外交部長會議（至２３日）。

＊美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１０月消費者物價指數，年率料由０﹒２％升上
０﹒３％。
　　明午３：００ｐｍ，德國公布第三季國內生產總值（經季節調整），季率料由下滑０﹒１％
升上０﹒１％；年率料由０﹒４％升上０﹒５％。４：００ｐｍ，台灣公布１０月失業率，料由
３﹒７４％下滑至３﹒７％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布１１月製造業採購經理人指數，料由４５﹒９升上４６﹒４。　
９：３０ｐｍ，加拿大公布９月零售銷售，月率跌幅料由０﹒１％升上０﹒３％。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１１月服務業採購經理人指數，料維持於５１；１１月製造業採
購經理人指數料由５１﹒３升上５１﹒４。
　　１１：００ｐｍ，美國公布１１月密歇根大學消費者信心指數，料由９５﹒５升上９５﹒７


＊閱文開股東特別大會＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：華信地產財務（００２５２）、景福集團（００２８０）
和保華集團（００４９８）等。
　　閱文集團（００７７２）開股東特別大會。（ｈｏ）

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