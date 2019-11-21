【交通消息】港鐵８個車站今晚９時關閉，其餘服務１１時結束

《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）宣布，經與政府相關部門進行風險評估後

，８個車站將於今晚９時關閉，列車將不停有關車站，包括觀塘線及荃灣線油麻地站及旺角站、

港島線西灣河站及香港大學、東鐵線沙田站及上水站、馬鞍山線馬鞍山站及將軍澳線將軍澳站。

而今天較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，經與相關政府部門商討

後，今晚將會繼續關閉，包括東鐵線及西鐵線大學站、紅磡站及元朗站。

除機場快線外，港鐵各線，輕鐵和港鐵巴士的服務，將於晚上１１時結束。（ｃｗ）

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