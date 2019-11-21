【退休保障】富達ＴＶＣ帳戶數目近半年增逾倍，資產總額增逾五倍

《經濟通通訊社２１日專訊》富達國際公布最新市場調查顯示，受訪港人整體對可扣稅退休

財務規劃工具持正面態度的人數比例超過８０％。其中４０％受訪者認為扣稅優惠政策頗為吸引

，有意充分利用優惠措施增加退休儲蓄，另有逾４０％受訪者表示扣稅優惠幅度雖然有限，但仍

然歡迎相關措施。

調查指，受訪者中最有意透過可扣稅退休財務規劃工具增加退休儲蓄供款的群組為男性投資

者、２０至３４歲的年輕一代，以及家庭月入介乎３萬至５萬元的人士。４７％的男性受訪者在

調查中表示很有可能因為扣稅優惠而增加退休儲蓄，而該比例在女性受訪者中為３４％。年輕群

組對扣稅優惠取態也積極，４５％年齡介乎２０至３４歲的人士認為扣稅優惠或會鼓勵他們積極

增加退休儲蓄供款。從收入層面看，可扣稅退休財務規劃工具對家庭月入介乎３至５萬元的人士

最為吸引，當中４９％的受訪者表示正積極考慮增加退休儲蓄。

富達國際香港退休金業務總監陸劍平表示，自強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）於今年４

月推出以來，強積金成員的參與度持續提升。富達ＴＶＣ開戶記錄顯示，今年４月至１０月期間

，富達ＴＶＣ帳戶數量增長超過一倍，資產總額增長超過五倍。

調查於今年８月１日至２１日訪問了２４００名年齡介乎２０至７５歲在港工作人士。

（ｋｉ）

