《小傳日記》中美態度頻轉向，魚缸急插亦平常！

《小傳日記》神州同花旗國嘅首階段協議傾咗咁耐，但係好似都無咩實質進展。不過，外媒

就話依份協議可能唔可以喺今年內簽定，而且花旗國總統侵侵此前都話，如果無協議就繼續加稅

。花旗國嘅魚缸隔晚（２日）順勢跌，而今早（２１日）香江魚缸都唔好得去邊，一開鑼就無咗

３０２點報２６５８８點，失守五十天線（約２６６６４），亦係全日最高位。

隨後魚缸愈跌愈多，一度蒸發５８３點報２６３０６點。不過，依個時候神州副總理劉鶴就

出聲，話對中美首階段協議持「謹慎樂觀」態度，令香江魚缸跌勢煞住咗車。魚缸跌幅開始收窄

，最終埋單唔見咗４２２點或跌近２巴仙，報２６４６６點，仍失守五十天線，主板成交

７５４﹒３２億銀增約２０巴仙。國企指數報１０４５０點，跌１６９點或跌近２巴仙。

Ａ場方面，受到中美消息影響，上證綜指唔見咗７點，報２９０３點。深成指都無咗３４點

，報９７７４點。兩市合計成交３６１０億人仔減少約１５巴仙。

重磅藍戰士今日個個都腳仔軟，大象（００００５）傳投資銀行負責人Ｓａｍｉｒ

Ａｓｓａｆ要被換人，全日跌１巴仙報５７﹒９銀；雖然巴巴（０９９８８）傳公開超購４０倍

，但係生發發（００３８８）都要跟著個市唔見逾１巴仙，報２４６﹒２銀；中移動

（００９４１）畀大行德銀維持目標價同評級，全日挫近２巴仙，報６１銀；股王ＱＱ

（００７００）跌近２巴仙，報３２９﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌超過１巴仙，報

７６﹒７銀；建行（００９３９）跌２巴仙，報６﹒２７銀。

全日表現最醒目嘅藍戰士旺旺（００１５１），前日出咗成績表後股價急升，噚日回吐，今

日繼續有進帳，升逾１巴仙報６﹒５６銀。

另外，今日都有兩條魚毛特別慘。雅高（０３３１３）突然畀ＭＳＣＩ拒於門外暫緩納入股

指，慘遭大量拋貨，停牌前蒸發近９８巴仙，報０﹒３０５銀；另一隻卡森國際（００４９６）

被沽空機構殺人鯨資本狙擊，狂插九成報０﹒４５５銀後停牌。



＊唉瘋稅可免手機仍腳軟，採購範圍增醫藥股價崩＊



上日侵侵就同蘋果嘅ＣＥＯ一齊去視察蘋果工廠，雖然有話要豁免蘋果產品稅，但係亦都提

到同神州未傾到佢想見到嘅水平。手機佬全線趴低，舜宇（０２３８２）跌超４巴仙報

１２１﹒４銀，係全日最差藍戰士；比亞迪電子（００２８５）同瑞聲科技（０２０１８）齊跌

約４巴仙，分別收報１４﹒３８銀和５５銀；富智康（０２０３８）挫逾３巴仙報１﹒１８銀；

丘鈦科技（０１４７８）亦唔見３巴仙，報１１﹒６８銀。

神州國務院總理李克強喺常務會議度話，要進一步推進藥品集中採購同使用，擴大集中採購

和使用藥品品種範圍。今日一眾醫藥佬普偏受壓，石藥（０１０９３）插水近３巴仙，報

１９﹒９８銀；國藥（０１０９９）跌不足半巴仙，報２６﹒７銀；中生製藥（０１１７７）挫

２巴仙，報１１﹒３２銀；華潤醫藥（０３３２０）同綠葉製藥（０２１８６）均跌近３巴仙，

分別報６﹒８５銀和６﹒２６銀。



＊人仔再仆低內房佬大劑，粗鋼消費漲馬鋼鞍鋼強＊



人仔中間價今日仆低咗９９個點子，報７﹒０２１７，加上離岸同在岸人仔都縮水，內房佬

大劑又要再插水。奧園（０３８８３）撻低近３巴仙，報１０﹒７２銀。金茂（００８１７）、

龍光地產（０３３８０）及融創（０１９１８）齊齊跣低逾２巴仙，分別報５﹒４４銀、

１２﹒０８銀及３５﹒９５銀。碧桂園（０２００７）亦剎車近２巴仙，報１０﹒８８銀。世茂

房地產（００８１３）同樣劈約２巴仙，報２７﹒７銀。

神州調查機構蘭格鋼鐵話今年頭十個月，粗鋼消費量有近８億噸，按年多咗逾８巴仙，預計

全年粗鋼消費量仲可能多達逾９億噸，按年多咗超過６巴仙，部分鋁鐵佬今日狂踩油。鞍鋼

（００３４７）飆逾一成，報３﹒０３銀。馬鋼（００３２３）亦靚爆鏡踢高逾７巴仙，報

２﹒９５銀。中美貿談又起波瀾，缸友即買定神州稀土（００７６９），全日鏟高逾９巴仙，報

０﹒４０５銀。



＊政局唔穩定磚頭跌唔停，人仔再腳軟賭佬走唔遠＊



香江呢排撞正示威升級，而花旗國又通過《香港人權與民主法案》，政局夠閉翳，本地磚頭

股真係無運行呀。新世界（０００１７）跌近１巴仙，報１０﹒３４銀，仲曾經穿過五十天線（

１０﹒２９０銀）；恆地（０００１２）唔好得去邊，無咗超過１巴仙，報３７﹒７銀，失守十

天線（３７﹒９銀）同五十天線（３７﹒９３６銀）；新地（０００１６）嘅三連升就無咗啦，

跌逾半巴仙收１１０﹒２銀；信置（０００８３）潛水逾１巴仙，報１１﹒５８銀。收租佬九置

（０１９９７）亦都拋棄，插水近４巴仙，報４２﹒７銀，慘！

神州同花旗國突然又話可能今年內達唔成貿議，人仔自然無力上，濠賭佬當然碌哂落去。銀

娛（０００２７）兩連跌漏氣近２巴仙，報５２﹒１銀；永利馬交（０１１２８）跪低近３巴仙

，報１６﹒７８銀，無咗十天線（１７﹒１２４銀）同二十天線（１７﹒１９２銀）；金沙

（０１９２８）三連碌，跣低近３巴仙，報３７﹒１銀；澳博（００８８０）沽壓勁，唔要條百

天線（８﹒１０９銀），蒸發逾３巴仙，報８﹒０５銀；美高梅（０２２８２）都挫逾３巴仙，

報１１﹒６銀。

講到慘情，不能不提雅高（０３３１３）及卡森（００４９６）。雅高突然畀ＭＳＣＩ暫停

納入神州指數，股價急挫九成八報０﹒３０５銀後停牌。卡森遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，指稱

公司虛報資本支出，股價急跌九成報０﹒４５５銀亦都停牌。缸友若果揸住呢兩隻股，你話慘唔

慘情呢？請請！



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