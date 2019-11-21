《真知灼見－溫灼培》中美氣氛轉淡，日圓再備受關注

《真知灼見》美國國會昨晚（２０日）通過一些有關香港的法案，事件料難免會為中美貿易

談判蒙上陰影。而路透社引述白宮消息指，中美於今年餘下日子能達成貿易協議的機會微。我們

還記得，於１０月１１日的記者發布會上，美國總統特朗普及財長努欽曾預期中美階段性貿易協

議有望於５星期內簽署。但現在６個星期也快到，但中美仍未見達成協議曙光。市場的樂觀情緒

開始在變，這解釋近日資金明顯又再轉返日圓避險，為日圓匯價帶來支持原因。



當然，除非中美談判破裂，料日圓大升的機會也不大。而日本本身經濟也未必能承受一個太

強的日圓匯率。日本１０月份出口按年大跌９﹒２％，是連續１１個月出現按年比下跌情況，回

觀９月份出口按年跌５﹒２％。貿易一直是支撐日本經濟的主要命脈，而日本１０月份貿易雖幸

好能保持盈餘，但盈餘只有１７３億日圓，即約１﹒５９億美元。１﹒５９億美元，是一個很少

的盈餘金額。事實上，踏入今年首１０個月，日本的貿易便有５個月出現赤字，當中７、８、９

月份均全是赤字。這難免令人質疑日本的外貿是否足以繼續支撐當地整體經濟發展。事情更壞是

，在最新達成的美日階段性貿易協議裏，日本更承諾開放其國內農產市場予美國。以現今如此微

弱的貿易盈餘，實在不敢想象往後日本的貿易還可否保持盈餘。相信日本在貿易上現所面對著的

環境會使日後日圓匯價難於走強。現市場關注日本政府下月會否加推財政預算案以刺激經濟及日

央行於下月１９日議息會將推出一個多大的量寬方案。



１２月１５日，市場將視此為一個關鍵日子。因為當天，美國給予另一批來自中國總值

１５６０億美元進口貨物所要徵收的１５％關稅豁免期將屆滿。屆時假如美國一旦執行徵稅，這

將視之為中美貿易談判破裂象徵，這時提防市場對日圓的避險需求將會大增，並為日圓帶來突如

其來的支持。但就現階段而言，料日圓暫於１０７﹒５０－１０９﹒０兌１美元上落。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

