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21/11/2019 10:23

【貿易開戰】傳美中首階段貿易協議今年或無法達成

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據外電引述消息人士報道，美中首階段貿易協議可能要待明年
才能達成，因中方向美國施壓要求取消更多加徵的關稅，而華府亦向中方提出更多的要求。
　　美國總統特朗普及貿易代表萊特希澤承認，為一份沒有解決知識產權及技術轉讓等核心問題
的協議取消關稅，對美國來說不是一份好的協議。此前華府曾表示，若未能達成首階段協議，美
國或將如期在下月１５日對約１５６０億美元的中國商品加徵關稅。
　　白宮發言人Ｊｕｄｄ　Ｄｅｅｒｅ表示，兩國磋商仍在繼續，首階段協議文本取得進展。
（ｍｎ）

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