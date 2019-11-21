《投資領域－譚家駿》日本基建發達，鐵路燃氣均見機遇

《投資領域》基建類資產中線可為投資者帶來抗通脹收入及強勁的資本增值，對於偏好防守

性高及對收益情有獨鍾的投資者而言，是其中一種相當不錯的投資選擇，而基建資產種類繁多，

包括有收費公路、機場、港口、鐵路、公共事業、管道及無線發射塔等。

在眾多國家地區之中，日本的優質基建世界聞名，在世界經濟論壇的全球競爭力報告中的

１４０個國家內排行第５，特別是其鐵路行業值得投資者關注，因為以運載乘客量計算，日本鐵

路為世界上最繁忙的鐵路系統，佔全球約３０％，甚至多於整個歐洲加起來的載客量。

日本鐵路公司的吸引之處，就在於其門檻極高，並坐擁強勁的自由現金流及可預期的盈利，

日本鐵路網絡在１９８７年私有化後，變成是６間鐵路公司並起的市場格局，其中，ＪＲ東日本

、ＪＲ東海及ＪＲ西日本為最大的３間。



＊新鐵路項目風險已反映＊



以ＪＲ東海為例，在東京與大阪間營運長達５１５公里的線路，每年運載人次超過１﹒５億

，為公司帶來逾１萬億日圓（約９億美元）的年度收入。

公司在２０１４年開始興建磁懸浮鐵路，整個計劃投資額達９萬億日圓（約８４０億美元）

，新鐵路速度之快相信會是２倍於現時的新幹線，首階段連接東京品川至名古屋的路段料將於

２０２７年開通，２０３７年再進一步延伸至大阪。全線完成後，由東京到大阪需時將會由現時

的１４２分鐘大大縮短至僅６７分鐘。

由於市場擔心上述計劃的時間表有機會延遲和預算可能超支，ＪＲ東海過去６個月的股價表

現受壓，跑輸指數及同業，惟我們認為投資者過慮，以及目前低於１０倍的市盈率已基本上將這

些風險完全反映，反而可以關注。

另一方面，日本的能源系統亦值得留意。其天然氣零售市場在２０１７年４月起放寬，容許

新競爭者進入市場，此前亦已開放了電力市場容許競爭，因此，原先壟斷市場的三大巨頭企業股

價表現，由於投資者擔憂競爭加劇而備受壓力。



＊市場過度憂慮燃氣競爭＊



然而，在燃氣企業因為開放市場而流失一定客戶的同時，在本業面對競爭的燃企亦可以進入

電力市場，並從中取得大量的新客戶，甚至乎在未來一段時間整體客戶數字更可以不跌反升。

此外，在市場開放初期為了搶佔客戶，不少企業都通過進取的市場推廣及定價來增加市場份

額，但已有部分開始改變策略，重新將營運目標由銷量改為以追求盈利為主，市場競爭可望有一

定緩和。

因此，我們認為市場過度反映了日本天然氣企業的負面因素，相反，有天然氣企業本身坐擁

強勁的資產負債表，近年亦持續地增加股息分派和回購股份，投資者可以重新留意當中的機會。

總結來說，日本過往曾被投資者認為是企業管治較弱和備受結構性人口老化問題影響的市場

，但其實日本市場中有相當不少估值吸引的高質素基建資產可供發掘，很多的公司具備防守性，

負債亦並不高。《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

