憂慮中美未能年內簽貿議，港股瀉４２２點收２６４６６穿五十天線

《經濟通通訊社２１日專訊》市場擔心中美首階段貿易協議今年內可能無法達成，美國股市

隔晚（２０日）下跌，港股今日以全日最高位低開３０２點報２６５８７點，即時失守５０天線

（約２６６６３點），及後跌幅不斷擴大，最低曾見２６３０６點挫５８３點。不過，及後有報

道指，國務院副總理劉鶴對中美達協議謹慎樂觀，港股跌幅收窄，最終收報２６４６６點，跌

４２２點或１﹒５７％，主板成交７５４﹒３２億元增加２０﹒６％。國企指數收報１０４５０

點，跌１６９點或１﹒５９％。

Ａ股同樣向下，上證綜合指數報２９０３點，跌７點或０﹒２５％。深證成指數報９７７４

點，跌３４點或０﹒３５％，兩市成交３６１１億元人民幣減１５﹒２％。

本港重磅股方面，匯控（００００５）隨市軟１﹒０３％，報５７﹒９元；阿里巴巴

（０９９８８）公開發售部分錄得超購逾４０倍，不過港交所（００３８８）仍隨市跌

１﹒２％，報２４６﹒２元；騰訊（００７００）雖獲華泰維持目標４３８元及買入評級，惟全

日挫１﹒８５％，報３２９﹒４元；中國移動（００９４１）獲德銀維持目標９０元及買入評級

，惟今日跌１﹒７７％，報６１元；友邦（０１２９９）亦走低１﹒４１％，報７６﹒７元。



＊中美關係緊張「手機孖寶」領跌，擴大集中採購石藥走低＊



據路透社引述接近白宮消息人士指，中美首階段貿易協議可能於明年才能敲定，主要因為中

方施壓要求取消更多加徵的關稅，貿易戰相關股下跌。「手機孖寶」舜宇光學（０２３８２）及

瑞聲科技（０２０１８）分別急跌４﹒１８％及３﹒８４％，報１２１﹒４元及報５５元，為全

日表現最差的兩隻藍籌股；敏華控股（０１９９９）跌３﹒５４％報５﹒７２元；耐世特

（０１３１６）走低３﹒３３％，報６﹒９７元；萬洲國際（００２８８）瀉３﹒１３％，報

８﹒０５元；申洲國際（０２３１３）軟２﹒１８％，報１０３﹒４元；創科（００６６９）微

跌１﹒９％，報５９﹒２５元。

國務院總理李克強上日主持召開國務院常務會議，要求進一步推進藥品集中採購和使用，擴

大集中採購和使用藥品品種範圍，醫藥股普遍下跌。康哲藥業（００８６７）軟２﹒９４％，報

１１﹒９元；華潤醫藥（０３３２０）走低２﹒８４％，報６﹒８５元；綠葉製藥

（０２１８６）跌２﹒８％，報６﹒２６元；石藥集團（０１０９３）挫２﹒７７％，報

１９﹒９８元，是全日表現最差國指股；中國中藥（００５７０）軟２﹒４１％，報３﹒６４元

；中生製藥（０１１７７）跌２﹒０８％，報１１﹒３２元。



＊旺旺周黑鴨逆市走高，人民幣續跌國壽大劈＊



周黑鴨（０１４５８）上日輕微收低，今日再出現買盤，全日急升７﹒１１％，報４﹒９７

元；中國旺旺（００１５１）上日獲大和微升目標至７﹒８元，重申買入評級，今日明顯有支持

漲１﹒３９％，報６﹒５６元，是全日表現最好藍籌及國指股；日清食品（０１４７５）亦微升

０﹒３３％，報６﹒１２元；雖然維他奶（００３４５）中期多賺３％至５﹒３３億元，但全日

收低７﹒６９％，報３０元；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）亦跌１﹒７４％，報３１元；蒙牛乳業

（０２３１９）獲中金唱好，但仍跌１﹒３５％報２９﹒１５元。

人民幣兌美元中間價今日跌９９個點子，報７﹒０２１７，離岸及在岸人民幣亦同樣走低，

內險股受拖累下跌。國壽（０２６２８）瀉２﹒４２％，報２０﹒１５元；財險（０２３２８）

挫２﹒０１％，報９﹒２６元；人保（０１３３９）走低１﹒８６％，報３﹒１６元；中國太平

（００９６６）跌１﹒３８％，報１８﹒６４元；太保（０２６０１）軟１﹒２１％，報

２８﹒６元；平保（０２３１８）軟０﹒８２％，報９１﹒１元。

另外，雅高控股（０３３１３）今遭ＭＳＣＩ暫停納入中國指數，上午急挫９７﹒９４％報

０﹒３０５元後中途停牌。卡森國際（００４９６）遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，指稱公司虛報

資本支出，上午急跌９０﹒０７％報０﹒４５５元後亦突然停牌。（ａｌ）

