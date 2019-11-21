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即市新聞

21/11/2019 14:23

《股金豐采－涂國彬》情緒續反覆，匯市暫調整

　　《股金豐采》美聯儲宣布三次減息之後，在最近的幾大場合，包括議息會議、鮑威爾講話以
及最新的會議記錄中都提到了短期內保持現行貨幣政策不變的態度，對於美國經濟前景樂觀。
　
＊美元短線料反彈＊
　
　　美匯指數經過１０月的大幅調整後，在９７水平找到支持，１１月又重拾２００、１００和
５０日線。只是上漲動能有限，製造業等經濟數據不如預期給美元帶來壓力。１１月１４日開始
下行壓力又增加，目前運行在百日線下方，料短期沒有減息下，９７水平的承接應有力，相對來
說反彈的概率要高於下跌的，但今年高點未必能超越。明年美元所面對的壓力不會小，美聯儲可
能還要再降息一次，中期美元看跌。
　
＊紐元維持弱勢＊
　
　　此外，紐央行已經選擇了不減息，出乎市場的預料，當然紐元也因為這個決定而走高，但上
漲動能有限。央行認為經濟成長腳步不會再持續放緩，但仍有不少投資者預期明年仍將進一步降
息。加上全球貿易關係不佳，目前紐元受制於百日線，整體維持弱勢。
　
＊日圓隨時擴大波幅＊
　
　　貿易談判的進展繼續是關注的焦點。而香港問題、特朗普彈劾調查以及美國大選再給整件事
帶來新的風險因素。人民幣只在１０月下旬１１月初大漲，突破過７水平，但近期又重新回到
７﹒０至７﹒１的水平之間。一旦有進一步壞消息，避險資產包括日圓等將大幅走高。目前美元
兌日圓從９月開始反彈，能夠靠穩５０日線，在１０８至１０９的區間內。短線波幅收窄，但也
隨時會重新回到前幾個月的大波動狀態。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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