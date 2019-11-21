《鍾之日記》貿談反覆氣氛差，妖股橫行嚇一跳

《鍾之日記》１１月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美「快將達成」首階段貿易協議一拖再拖，已由本月拖至下月，如今更傳出今年內將無法

達成協議。儘管國務院副總理劉鶴對與達成第一階段貿易協議持「謹慎樂觀」態度，中國商務部

發言人高峰在今日例行新聞會上亦指，外界的傳言並不準確，中美雙方經貿團隊繼續保持密切溝

通，但資本市場仍充斥負能量。

美國總統特朗普稍早稱中國希望達成協議，但問題是北京沒有談判中向前行，未有達到美方

想要的水平。

特朗普的言論意味著美國計劃於１２月１５日對１５６０億美元的中國商品加徵額外１５％

關稅，或將如期實施，被波及商品將包括手機、手提電腦、衣物等熱門消費品。

隔晚美股下跌，港股今日以全日最高位低開３０２點報２６５８７點，及後跌幅不斷擴大，

最低曾見２６３０６點挫５８３點，最終收報２６４６６點，跌４２２點或１﹒５７％，主板成

交７５４﹒３２億元增加２０﹒６％。



＊茅台市值超越宇宙行，名正言順真股王＊



滬深股市連續第二日向下，滬綜指盤中多次破功跌穿二千九關，但在個股發力的情況下，滬

指最終化險為夷，全日僅跌０﹒２５％，報２９０３﹒６４點，險守二千九。兩市全日成交

３６１１億元人民幣，按日大幅減少１５﹒２％。

貴州茅台（滬：６００５１９）今日收報１２３１﹒３元人民幣，總市值１５４６７億元人

民幣，終於超過號稱「宇宙行」的工行（滬：６０１３９８）總市值１５４４８億元，躍居滬深

兩市首位，成為名正言順的Ａ股股王。



＊阿里問鼎凍資王利好同系，平醫遭減持二千股捱沽＊



內地科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）昨日截飛，市場消息透露，由於散戶認購反應強勁，

阿里巴巴在港公開發售部分錄得超購逾４０倍，凍結資金逾９６３億元，將會啟動回撥機制，故

公開發售佔比會由２﹒５％增至１０％；有傳最終發售價格均為每股１７６元，根據集團於紐交

所上市的每一份美國存託股代表八股股份的比率，發售價約合每份美國存託股１８０美元。

近月打新反應熱烈，以凍結資金９６３億元計，阿里很有機會問鼎今年的「凍資王」；在上

月底招股的內地遊戲公司中手游（００３０２），公開發售獲超購５４２倍，凍資７０９﹒４８

億元，暫為今年新股凍資第二多的新股。

市場憧憬阿里下周上市後，會有大量資金回流其他股份，率先受惠的是同系阿里健康

（００２４１），盤中最多飆近７％，收市仍漲４﹒８％。雲鋒金融（００３７６）亦漲

２﹒６％；但其他影子股則未見支持，阿里影業（０１０６０）跌近０﹒８％，中國動向

（０３８１８）跌１﹒２％。

與阿里健康同屬互聯網醫療概念的平安好醫生（０１８３３）則捱沽。全因外電引述大宗交

易文件報道，幫騏鍵出售２０００萬股平安好醫生股份，每股出售價為５５元，較上日（２０日

）收市價５８﹒７５元折讓６﹒３８％。幫騏鍵出售股份以融資１﹒４億美元。平安好醫生今日

反覆下試，收市大瀉１１﹒７％，報５１﹒９元。



＊兩妖股今早遭洗倉後停牌，股民血崩無仇報＊



卡森國際（００４９６）今日遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，上午急跌９０﹒０７％，報

０﹒４５５元後突然停牌。

殺人鯨資本發表報告指，卡森國際表面上是一家汽車皮革及家具生產商，但其早在三年前已

將最好的業務出售給董事長的女兒們，該業務佔集團總收入５９％，亦是少數盈利的業務，但交

易作價遠低於市價，但董事長家族通過人為低報，矇騙投資者洗劫上市公司。另外，報告又指，

公司以逾億元資本支出，去年在柬埔寨開發大型水上樂園，但當地根本找不到開發痕跡，且當地

官員亦未曾聽聞有關項目，殺人鯨資本質疑這根本是一個騙局。

今日亦有另一家上市公司身受重傷，雅高控股（０３３１３）今遭ＭＳＣＩ暫停納入中國指

數，ＭＳＣＩ解釋是參考市場投資者的回應與分析後才作出的決定，消息引發股價大跌，上午急

挫９７﹒９４％後中途停牌，報０﹒３０５元。

值得關注的是，獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ此前曾建議投資者勿沾手雅高控股。他指

出，公司截至６月底止，淨有形資產總值９﹒３１億元人民幣，相當於每股０﹒３７元，但進行

收購務業務後，公司淨有形資產為１２﹒３億港元，相當於每股０﹒４元，而早前股價較有形資

產高出數倍，因此完全不合理。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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