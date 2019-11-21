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即市新聞

21/11/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》阿里拓展跨境及全球零售商業，推動業績增長

　　《投資心得》阿里巴巴（０９９８８）今年九月創立踏入２０周年，啟動了來香港作第二上
市。時至今日，集團已進化為一個獨特與創新並重的數字經濟體。截至今年６月３０日止三個月
止季度業績，錄得總收入達１１４９﹒２億人民幣，比去年同期增４２６％；而淨利潤則同比大
增１﹒５倍至１９１﹒２億人民幣，增長依然強勁。

＊併購鞏固跨境零售商業＊

　　作為全球最大的零售商業體，不但擁有全國最大的移動商業平台淘寶、全國最大的進口電商
平台天貓，在跨境及全球零售商業方面，更有Ｌａｚａｄａ作為東南亞的領先電商平台。而在土
耳其亦有Ｔｒｅｎｄｙｏｌ，在巴基斯坦和孟加拉有Ｄａｒａｚ，均是區域性領先電商平台。在
今年九月，集團更收購了國內進口電商平台考拉，以期進一步拓展並鞏固跨境零售商業的地位。
　　集團作為平台供應與業務營運商，在基礎的技術平台成立並制訂交易規則後，已建立起一個
連接消費者、商家、品牌，以至戰略合作夥伴的優勢壁壘。阿里巴巴的平台包含零售商業、生活
服務、數字媒體及娛樂以至創新業務。隨著科技進步、全球化以及國內人民生活水平不斷提高，
相信對提供不同日常服務的網絡平台的需求只會有增無減。

＊股價料有潛在升幅一成＊

　　此外，集團在物流服務的線上線下配合亦值得留意。以菜鳥網絡為主，提供國內及國際一站
式物流服務及供應鏈管理解決方案。集團將經驗累積，結合用戶及數據技術，從購物進一步拓展
到服務，如運營餓了麼的即時配送網絡蜂鳥即配等。預期集團能繼續運用自己的大數據，在橫向
拓展其他服務，以搶佔市場分額提升增長。集團昨日完成招股，掛牌後料有潛在一成升幅，投資
者可留意。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股
份）（本欄逢周四刊出）

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