《財金樂道－陳樂怡》人權法實際影響有限，中資股短期料跑贏

《財金樂道》中美貿易談判進展繼續主導大市表現，不過消息層面繼續反覆。雖然特朗普向

華為發放為期９０天的延長禁制令豁免許可，但亦有消息傳出，中美在採購農產品問題之上仍存

分歧，同時特朗普亦不願取消向中國貨加徵的關稅，中方對中美達成貿易協議已感到悲觀。縱使

中美貿易談判消息好壞參半，但基於兩國內部的政經壓力，維持預期雙方仍會達成首階段協議。

另外，阿里巴巴（０９９８８８）招股，除令市場資金分流外，亦令拆息成本上升，難為市

場提供進一步上升動力。不過，在大型新股招股下，料投資氣氛不會太差，資金或輪流炒作個別

板塊，值得投資者留意。

大市方面，港股經過上周調整後，本周明顯反彈，而技術上，多個指標亦出現好轉跡象，同

時恆指波幅指數亦有所回落，反映投資氣氛趨於樂觀。後市方面，雖然美國參議院一致通過《香

港人權與民主法案》，預期特朗普最終亦會簽署法案，惟料不會採取太激進行動，因此對港股的

實際影響有限。

而技術上，雖然恆指出現見底回穩，不過於２５０天線料將見一定阻力。選股方面，由於中

資股較少受到本港社會局勢所影響，加上市場憧憬內地或會進一步放寬貨幣政策，料中資股短期

表現將會較佳。



＊歐洲經濟短期增長乏力＊



外圍方面，聯儲局主席鮑威爾出席美國國會眾議院聽證會時表示，現時看不到經濟有泡沫問

題，認為經濟增長可持續。鮑威爾又指出，只要美國經濟繼續增長，就不太可能調整利率，暗示

聯儲局不再減息。

此外，偏向鴿派的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德表示，繼聯儲局採取一系列降息的措施後，

現在有必要暫停，以觀察經濟對政策有何反應。期貨市場顯示，１２月議息會議美國利率保持不

變的機會近９５％。

德國第三季經濟增長０﹒１％，避免陷入技術性衰退，主要由政府及消費者開支帶動，但機

器及設備投資繼續收縮。然而，德國財長表示，德國經濟正緩慢增長，但並沒有處於危機，毋須

額外開支刺激經濟。他又指，德國明年將有更佳經濟增長。上述講話反映德國對增加財政支出，

仍然非常謹慎。因此，儘管英國２０２０年１月順利脫歐機會進一步增加，但是歐洲經濟短期增

長乏力，歐股短期上漲空間將受到限制。



＊改革利釋大型國企價值＊



中國１０月多項經濟數據遜於預期。其中，首１０個月固定資產投資按年增長５﹒２％，主

要是房地產和基建投資走低。此外，１０月消費品零售總額按年增長７﹒２％，增速較９月放慢

０﹒６個百分點。但是，由於去年基數較低，汽車銷售可能會在今年的最後兩個月恢復增長。加

上今年「雙十一」各大電商平台交易額均按年顯著走高，預期消費短期將會支持中國經濟，避免

經濟增長顯著放緩。

中國副總理劉鶴主持國務院國企改革會議，表示要抓緊制定國企改革３年行動方案；在推進

混合所有制改革、增強研發創新能力、強化財務硬約束、削減和規範補貼、完善激勵機制、提高

勞動生產率和資金回報率等環節，要提出可考核的具體指標。實際上，面對經濟放緩，傳統產業

主導的大型國企承受明顯壓力。但是，大多數大型國企估值已降至非常有吸引力的水平，未來改

革可能是釋放其價值的催化劑。中長線投資者值得注意。



＊騰訊估值合理趁低積累＊



阿里巴巴落實來港第二上市，集資最多超過１０００億港元，成為香港史上集資額第三大Ｉ

ＰＯ。阿里巴巴過去３個季度的淨利潤增長加速，按年上升幅度均超過４０％，主要是由於阿里

零售業務積極滲透到三、四、五線城市，預期將繼續受益於這些地區快速增長的消費能力，股價

未來有一定上漲空間

。此外，阿里巴巴成功上市，可能吸引其他美國上市的中資股來港，亦有利港交所

（００３８８）。另外，雖然騰訊（００７００）季度業績缺乏驚喜，不過手機遊戲收入穩定增

長，而且廣告收入未來可能有所改善，加上目前估值（未來１２個月盈利的２５倍預期市盈率）

合理，建議趁低積累。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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