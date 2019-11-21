【國務會議】李克強：進一步減輕納稅人特別是中低收入群體負擔

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院

常務會議，聽取個人所得稅改革情況匯報，確定有關稅收優惠政策減輕納稅人負擔；會議決定，

為進一步減輕納稅人特別是中低收入群體負擔，暫定兩年內對綜合所得年收入不超過１２萬元（

人民幣．下同）或年度補稅金額較低的納稅人，免除匯算清繳義務。



＊遠洋船員收入減按５０％計入所得稅應納稅所得額＊



會議還決定，為促進海運業發展，適應國內對海產品較快增長的需求，借鑒國際做法，從今

年１月１日起到２０２３年底，對一個納稅年度內在船航行超過１８３天的遠洋船員，其工資薪

金收入減按５０％計入個人所得稅應納稅所得額。

會議要求加強相關政策解讀，簡化操作流程，優化辦稅服務，便利納稅人依法納稅。

會議指出，建立綜合與分類相結合的個人所得稅制，引入教育、養老等六項專項附加扣除，

是重大稅制改革，是減稅降費的重要舉措。自去年１０月實施以來，改革成效逐步顯現，今年前

９個月累計減稅４４００多億元，惠及２﹒５億納稅人，對完善收入分配、增加居民收入、擴大

消費發揮了重要作用。下一步，要合理有序建立個人所得稅年度匯算清繳制度，使專項附加扣除

政策更好落實並不斷完善，實現稅制可持續。



＊通過城市維護建設稅法＊



為完善稅收法律制度，並與營改增改革取消營業稅相銜接，會議通過《中華人民共和國城市

維護建設稅法（草案）》。草案保持現行城市維護建設稅暫行條例的稅制框架和稅負水平不變。

會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

