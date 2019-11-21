【國務會議】李克強：擴大集中採購藥品品種範圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》國務院總理李克強２０日主持召開國務院

常務會議，要求進一步推進藥品集中採購和使用。擴大集中採購和使用藥品品種範圍，優先將原

研藥與仿制藥價差較大的品種，及通過仿制藥質量和療效一致性評價的基本藥物等納入集中採購

，以帶量採購促進藥價實質性降低。

會議指，為降低「虛高」藥價、減輕群眾負擔發揮了積極作用，要求進一步推進這項工作。

一是擴大集中採購和使用藥品品種範圍，優先將原研藥與仿制藥價差較大的品種，及通過仿

制藥質量和療效一致性評價的基本藥物等納入集中採購，以帶量採購促進藥價實質性降低。構建

藥品國家集中採購平台，依託省（區、市）建設全國統一開放採購市場。

二是確保集中採購藥品穩定供應和質量安全。建立中標生產企業應急儲備、庫存和產能報告

制度，加強中標藥品抽檢，實行市場清退制度。建設藥品追溯系統，明年底前率先實現疫苗和國

家集中採購使用藥品「一物一碼」，並可由公眾自主查驗。

三是制定實施國家用藥管理辦法。推動醫療機構首先使用國家基本藥物和醫保目錄藥品。加

強醫院藥事管理，依法查處不合理用藥行為。建立健全藥品價格常態化監管機制。在總體不增加

患者負擔的前提下，穩妥有序試點探索醫療服務價格的優化。四是推進醫保支付方式改革。原則

上對同一通用名相同劑型和規格的原研藥、通過一致性評價的仿制藥等實行相同的支付標準。探

索更加高效的藥品貨款支付辦法。

