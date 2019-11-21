《思前想後－郭思治》港股本月更大波幅點料將出現

《思前想後》港股此前中期反彈始自８月１５日之低位２４８９９點，至１１月７日之高位

２７９００點止計，大市經過逾１１周之輾轉上升後，累積之升幅已達３００１點，由於運行周

期及累積升幅均可滿足一個中期反彈之所需，故一旦動力稍減，整個大市便會出現急升後之正常

回吐。而自１１月７日高位２７９００點開始之回吐，其後更一舉跌穿所有常用之平均移動線，

恆指更於１４日一度低見２６２０３點，即在６月內已急回１６９７點。單從走勢看，由於恆指

已反覆於所有平均移動線之下，技術上似開始進入新一輪之中期調整。惟筆者已多次指出，大市

只是處正常之調整中，絕非新中期跌浪之開始，嚴格而言，由於所有常用之平均移動線，全部均

位於本月之波幅之內，故只要大市稍作較明顯之反彈，技術上已可輕易出現重越訊號。



＊本月暫２６２０３至２７９００波動＊



自踏進本周後，整個大市在好倉大戶反擊下，不但漸升離本月１４日之低位２６２０３點，

且同時更成功重越５０天線（約２６６６９點）及１００天線（約２６８８９點），並曾重越

２０天線（約２７００７點）及１０天線（約２６９３９點），只恆指能成功穩守上述４組平均

移動線之上，論形態上該有利於再進一步上試２５０天線（約２７４４１點），如大市能再成功

突破２５０天線，即表示其時之勢頭已漸呈欲試「頂」之格局，而所指的「頂」，暫該為本月

７日之高位２７９００點。直到目前一刻止計，本月大市之形態仍暫屬先高而後低，恆指是由

７日之高位２７９００點跌至１４日之低位２６２０３點，即在６個交易日內，累積之跌幅已達

１６９７點，論幅度實已不算少，惟一個月之高低位是不該同時出現於６個交易日之內，故在本

月餘下之交易日，技術上可能仍有更大之波幅點出現，即恆指如不會跌破２６２０３點，剩下之

可能性該會候機上破２７９００點。



＊恆指要重越穩守２５０天線方算轉穩＊



移動線方面之表現雖已回穩，惟有一點需留意，目前各組常用之平均移動線全位於

２６６００點至２７０５０點之內，即在此４００多點之波幅內已框著所有常用之平均移動線１

由於目前恆指剛好正身處於此框框內，故只要大市稍作較明顯之升或跌，技術上已可出現升破或

跌穿之訊號，故在大方向未明前，任何中短線之部署均不宜操之過急及過勇。惟有一點可以較肯

定的是，８月１５日之低位２４８９９點，１０月１０日之低位２５５２１點，以及１１月１４

日之低位２６２０３已漸形成一中短期上升軌，只要恆指能續穩守於此道上升軌之上，形勢上該

有利後市之發展，當然，較關鍵的仍是２５０天線，恆指必需成功重越並穩守其上，方算真正的

轉穩。《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

