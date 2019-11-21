《輪證高清－孫明哲》揀輪三部曲

《輪證高清》窩輪市場節奏快速，分秒必爭，一般投資者都希望能以最短時間找到合適的窩

輪做部署，所以部分投資者傾向以一個簡單指標「成交額」來選擇產品，挑選成交最大的窩輪作

買賣。此無疑是一個捷徑，但是否有效呢？正如上一篇文章所解釋，高成交本身不會為產品帶來

較高的潛在回報，同時亦不能確保產品價格上具競爭力，所以較理性的做法是應該利用槓桿去選

擇產品，找出值博率最高的選擇。那麼，是否代表投資者選擇市場上最高槓桿的產品就是最佳的

選擇呢？非也，因為投資者要明白窩輪的風險高低，是來自其條款選擇，所以投資者還要根據風

險取態，選擇合理的條款範圍，將範圍收窄後才以槓桿排序，方可找出合適而又值博率高的產品

。



以下我們會講解幾個重要的窩輪條款，並提出一般投資者可參考的條款範圍，從而作出合理

的選擇。



（一）行使價

行使價決定產品的價內╱價外程度，以認購證為例，行使價低於正股價格屬於價內，行使價

高於正股價格屬於價外，認沽證則相反。價外程度愈高的窩輪一般槓桿會愈高，但太過價外的產

品會令對沖值及對正股的敏感度降低，特別容易受引伸波幅的變化影響，以致「不跟行」的情況

。所以要取適當平衡，一般而言，可考慮價外幅度１０至１５％以內的窩輪。



（二）到期日

愈短期的產品槓桿會愈高，但在產品到期前，時間值會逐漸損耗，愈近到期，時間值損耗愈

快。以一個月期之內的產品（俗稱末日輪）損耗最為明顯，其風險亦會較高。所以在平衡槓桿及

時間值損耗後，我們建議投資者不要選擇太短期的產品，到期日可以考慮兩個月或以上。



（三）街貨量

街貨量的意思是指有多少發行數量的窩輪由散戶（而非發行商）持有。如果街貨量份額愈多

，發行商則愈難維持產品正常開價，因此街貨偏高的產品或會出現價格偏離合適水平的情況。因

此要考慮產品流通性及發行商是否維持積極開價。一般而言，可考慮街貨量低於３０％的窩輪。



正正因為這三個主要因素影響窩輪的風險，在選擇窩輪時宜針對這三個因素，就可以在風險

及回報得到平衡下找到合適的產品；因此，我們建議投資者留意價外程度１０至１５％以內、２

個月期以上、街貨量３０％以內的窩輪，投資者以上述條件篩選出來的產品都會是較合適市況的

選擇。現時發行商網站上的認股證搜尋器都可以輸入多項篩選條件，再以槓桿排序，投資者就可

以更快更方便找到合適的產品。在相若條款的產品中，較高槓桿的代表其潛在回報較高，是競爭

力較高的選擇。《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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