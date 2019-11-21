【貿易開戰】王岐山：中國面臨複雜嚴峻內外挑戰，籲摒棄零和博弈

《經濟通通訊社２１日專訊》彭博創新經濟論壇周四（２１日）在北京開幕。在今明兩日的

會程中，國家副主席王岐山今早率先在會上發表主旨演講，稱中國仍然面臨非常複雜嚴峻的內外

挑戰，經濟全球化出現逆流，國際秩序受到衝擊，在面對挑戰時必須做出理智決定。他同時呼籲

摒棄零和博弈，冷戰思維，表示在戰爭與和平之間，中國人民堅定選擇和平。

他又強調，發展必須是平衡和包容的，充分發揮市場在資源配置中決定性作用，推動經濟由

高速成長向高質量發展。（ｃａ）

