《經濟通通訊社２１日專訊》彭博創新經濟論壇周四（２１日）在北京開幕。在今明兩日的
會程中，國家副主席王岐山今早率先在會上發表主旨演講，稱中國仍然面臨非常複雜嚴峻的內外
挑戰，經濟全球化出現逆流，國際秩序受到衝擊，在面對挑戰時必須做出理智決定。他同時呼籲
摒棄零和博弈，冷戰思維，表示在戰爭與和平之間，中國人民堅定選擇和平。
他又強調，發展必須是平衡和包容的，充分發揮市場在資源配置中決定性作用，推動經濟由
高速成長向高質量發展。（ｃａ）
21/11/2019 11:00
【貿易開戰】王岐山：中國面臨複雜嚴峻內外挑戰，籲摒棄零和博弈
《經濟通通訊社２１日專訊》彭博創新經濟論壇周四（２１日）在北京開幕。在今明兩日的
會程中，國家副主席王岐山今早率先在會上發表主旨演講，稱中國仍然面臨非常複雜嚴峻的內外
挑戰，經濟全球化出現逆流，國際秩序受到衝擊，在面對挑戰時必須做出理智決定。他同時呼籲
摒棄零和博弈，冷戰思維，表示在戰爭與和平之間，中國人民堅定選擇和平。
他又強調，發展必須是平衡和包容的，充分發揮市場在資源配置中決定性作用，推動經濟由
高速成長向高質量發展。（ｃａ）
|FOCUS21/11/2019
【FOCUS】侵侵歇斯底里 基辛格看好貿協
|生財有道21/11/2019
雅高跌幅擴至近九成七 MSCI計劃暫停納入
|樓市「胡」言21/11/2019
啟德嘉峯匯望真啲！前後景觀會唔會有遮擋？
|專訪21/11/2019
80後夫妻引入「名媛蛋糕」LADY M，4招吸客四年開7店
|國際動態21/11/2019
首場激辯郝爾彬 約翰遜承諾速脫歐
|中國故事20/11/2019
【京城近觀】再見！最美書店老書蟲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰