《經濟通通訊社２１日專訊》中國國務委員兼外長王毅周四（２１日）在北京人民大會堂會
見美國前國防部長科恩。
王毅指出，中美關係現時處於關鍵十字路口，雙方本應進一步發展新篇章，惟美方部分政要
抹黑、攻擊、詆毀中國，甚至幾乎到瘋狂程度，美國國會不斷出台或考慮出台各種干涉中國內政
的法案。他批評，有關行為嚴重違反國際關係基本準則，嚴重影響中美關係的氣氛，以及衝擊多
年來建立的互信。
他又說，關注目前的局勢，強調如果情況下去將不利中美雙方，以及世界和平穩定。
（ｃａ）
21/11/2019 15:20
【貿易開戰】外長王毅斥美國部分政客抹黑中國幾乎達瘋狂程度
《經濟通通訊社２１日專訊》中國國務委員兼外長王毅周四（２１日）在北京人民大會堂會
見美國前國防部長科恩。
王毅指出，中美關係現時處於關鍵十字路口，雙方本應進一步發展新篇章，惟美方部分政要
抹黑、攻擊、詆毀中國，甚至幾乎到瘋狂程度，美國國會不斷出台或考慮出台各種干涉中國內政
的法案。他批評，有關行為嚴重違反國際關係基本準則，嚴重影響中美關係的氣氛，以及衝擊多
年來建立的互信。
他又說，關注目前的局勢，強調如果情況下去將不利中美雙方，以及世界和平穩定。
（ｃａ）
|FOCUS21/11/2019
【FOCUS】侵侵歇斯底里 基辛格看好貿協
|生財有道21/11/2019
《開市Good Morning》涂國彬：銀娛中長線發展仍佔優
|生財有道21/11/2019
雅高跌幅擴至近九成七 MSCI計劃暫停納入
|樓市「胡」言21/11/2019
啟德嘉峯匯望真啲！前後景觀會唔會有遮擋？
|專訪21/11/2019
80後夫妻引入「名媛蛋糕」LADY M，4招吸客四年開7店
|國際動態21/11/2019
首場激辯郝爾彬 約翰遜承諾速脫歐
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰