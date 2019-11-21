【貿易開戰】外長王毅斥美國部分政客抹黑中國幾乎達瘋狂程度

《經濟通通訊社２１日專訊》中國國務委員兼外長王毅周四（２１日）在北京人民大會堂會

見美國前國防部長科恩。

王毅指出，中美關係現時處於關鍵十字路口，雙方本應進一步發展新篇章，惟美方部分政要

抹黑、攻擊、詆毀中國，甚至幾乎到瘋狂程度，美國國會不斷出台或考慮出台各種干涉中國內政

的法案。他批評，有關行為嚴重違反國際關係基本準則，嚴重影響中美關係的氣氛，以及衝擊多

年來建立的互信。

他又說，關注目前的局勢，強調如果情況下去將不利中美雙方，以及世界和平穩定。

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