【人行操作】周小川：如出現全球金融危機，中國仍有足夠政策工具

《經濟通通訊社２１日專訊》中國央行前行長周小川２１日在北京創新經濟論壇上表示，如

果全球再次出現金融危機，中國仍有足夠的政策工具應對，但不能確定寬鬆貨幣政策是否能夠有

效避開潛在的金融危機。比如，中國的利率並沒有像發達國家那麼低，並且可以盡量避免快速進

入負利率時代。

周小川警告，低利率及低通脹環境可能使全球容易爆發下一場金融危機，全球需要了解如何

應對。為避免金融危機，全世界目前應關注泡沫經濟和貿易摩擦。（ｃａ）

