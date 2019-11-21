【修例風暴】鄭文傑曝遭國安酷刑，駐英大使劉曉明稱其權益受保障

《經濟通通訊社２１日專訊》今年８月被內地指控嫖娼賣淫、遭當地行政拘留１５日的英國

駐港總領事館前僱員鄭文傑，近日接受英媒《ＢＢＣ》報道指，他被西九龍站的公安押上高鐵折

返深圳，在福田看守所被轉交予國安部的「秘密警察」，並遭受酷刑對待，包括坐「老虎凳」、

無間斷深蹲、戴頭套等，要求他供出英國在反對逃犯條例修訂示威中的角色，又威迫他承認嫖娼

。鄭文傑稱在被扣１１天後，其被拘留的事件獲國際注意，就沒有再遭酷刑對待。

鄭文傑又憶述在被嚴刑迫供的時候，有國安人員向他表明有香港示威者被送到內地拘押，以

便當局搜集資料，他亦親眼看到約１０名疑似香港年輕示威者遭受類似對待。

鄭文傑稱，獲釋回港後，英方要求他辭職，但獲得兩年英國工作簽證，他目前正向外國尋求

庇護，但拒絕透露是哪個國家。



＊英外相：對鄭文傑遭遇感憤怒＊



報道刊出後，英國外相藍韜文立即傳召中國駐英大使劉曉明，他表示對鄭文傑的遭遇感到憤

怒，希望中方追究。不過劉曉明則指，鄭文傑違反治安管理處罰法，被處以行政拘留，強調鄭對

違法事實供認不諱，各項合法權益依法得到保障。

劉曉明又對英國政府近期在香港問題上，多次發表錯誤言論，對此表示強烈不滿及堅決反對

，指當前香港事態的實質，絕對不是西方政客及媒體標榜的所謂民主自由，而是極端暴力違法分

子嚴重踐踏法治及社會秩序、破壞香港繁榮穩定、挑戰「一國兩制」原則底線，是赤裸裸的極端

暴力犯罪活動，要求英方認清形勢，停止縱容極端暴力犯罪活動的言行，停止以任何方式干涉香

港事務及中國內政。（ｅｙ）（ｚｚ）

