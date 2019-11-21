【ＦＯＣＵＳ】侵侵歇斯底里，基辛格看好貿協

【ＦＯＣＵＳ】中美首階段貿易協議從十拿九穩到臨界破局，隨著「Ｔｈｅ

ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ」弔詭輪迴，於周初一路上衝的恆指，周四（２１日）早市一

度急挫逾５００點，道指期貨亦承接隔夜美股跌勢走低逾百點。

市場就雙方能否傾定最終文本「賭大小」的遊戲，最遲將在１２月１５日新一輪加徵關稅限

期前揭盅。儘管中美互放狠話，且談判再次崩盤概率高企，但從侵侵周三（２０日）對美國駐歐

盟大使桑德蘭就「通烏門」作證的歇斯底里反應，以及聯儲議息會議紀錄反映，下一次減息或要

待明年第三季；他為求連任自保而接受一份象徵式協議的可能性，仍不容小覷。



＊若下月冒然加關稅，恐徹底失北京信任＊



自中美上月１１日宣布達成「原則性協議」已過去逾６周，雙方就首階段貿易協議如何體現

「各自核心關切」仍未傾定，且再次崩盤概率急升。翻譯成大白話，中方的核心關切是華府取消

９月１日起對１２５０億美元中國貨的１５％關稅，並減免更早對２５００億美元中國貨的２５

％關稅，即Ｒｏｌｌ－ｂａｃｋ（回撤）；美方的核心關切則是北京確切承諾購買農產品規模、

期限，及打擊盜竊知識產權、放寬金融業准入。

最新消息指，首階段協議恐要待明年才能達成；但面對１２月１５日對１５６０億美元中國

貨加徵關稅限期漸行漸近，嘴上逞強「問題是我想不想達成協議」的侵侵，實際上可講數的空間

正愈來愈小。白宮前首席經濟顧問Ｇａｒｙ Ｃｏｈｎ就警告，如果總統不斷眨眼（即下月加徵

關稅），他將在中國人眼中徹底誠信歸零；換言之，雙方未來想再重啟談判恐難上加難。

儘管談判膠著，但政壇元老、美國前國務卿基辛格就對中美以積極的方式達成協議表示樂觀

。他稱，兩國需要明白一個事實，即沒有一方能夠主導另一方。如果不能解決雙方分歧，衝突將

不可避免，且勢必引發災難性後果。



＊「通烏」聽證窮追猛打，負利率亦無望＊



跟遭胡錫進冷嘲熱諷「美國農民，不要急於買更多的土地、更大的拖拉機」相比，民主黨在

眾議院全力推進的「通烏門」公開聽證顯然更令侵侵頭痛。

就在美國駐歐盟大使桑德蘭周三拋出「儘管總統否認，但最近幾個月和烏克蘭確實存在有條

件的交易」的重磅指控後，侵侵的情緒似陷入情緒崩潰，他罕有歇斯底里地對記者叫嚷，「Ｉ

ｗａｎｔ ｎｏｔｈｉｎｇ！Ｉ ｗａｎｔ ｎｏｔｈｉｎｇ！Ｉ ｗａｎｔ ｎｏ ｑｕｉｄ

ｐｒｏ ｑｕｏ！（我什麼都不要！什麼都不想要！沒有交換條件！）」

而聯儲剛公布的１０月議息會議記錄顯示，不單侵侵心心念念的「負利率」欠奉，更明言美

國經濟下行風險有所紓緩，不認為有需要再減息。市場利率期貨顯示，聯儲下一次減息或要等至

明年第三季。

要扭轉遭「通烏門」狙擊的下風，侵侵要麼重燃貿易戰戰火轉議焦點，及再倒逼鮑叔；要麼

以一紙象徵式協議取悅華爾街和美農，贏取連任大過天。他會怎麼選？１２月１５日前將見分曉

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