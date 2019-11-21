《陸言堂－陳永陸》港股再大跌空間不大

《陸言堂》受到中美首階段的貿易協議可能無法在短期內簽署落實，港股今日又再大跌超過

４００點。不過，以近日港股的表現，落後於其他市場去分析，一個貿易協議的消息便令港股大

跌超過４００點，似乎有點不合理。所以，市場其實可能亦擔心，美國參眾兩院，通過了《香港

人權與民主法案》，或會影響資金的流向；當然，如果美國總統特朗普簽署有關法案，更可能成

為中美關係轉差的因素，所以香港似乎已成為中美角力的一個「戰場」，這才是市場最憂慮的地

方，亦可能是港股近日顯著反彈後，再度顯著回吐的一大因素。



＊資金未見大舉外流＊



不過，仍然較為樂觀的是大市今日下跌但成交不大，反映沽壓不重，而且港元的匯價十分穩

定，這反映出資金未有大舉外流；加上中國商務部新聞發言人高峰今在商務部例行新聞發布會上

表示，中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，外界的傳言並不準確，同時表示中方願與美方在

平等和相互尊重的基礎上，共同努力，妥善解決彼此核心關切，力爭達成第一階段協議。這可以

反映出，香港的問題，暫時未有影響中美貿易談判；而且下月是否不能簽署協議，其實亦不應太

悲觀，所以相信恆指又回到近日的支持位，相信再大跌的空間不大。



＊留意中國飛鶴＊



市場氣氛欠佳，難免會影響近日新股的表現，但卻可以成為趁低吸引的對象，好像中國飛鶴

（０６１８６）的上市價為７﹒５港元，但今日收市價已比上市價下跌了超過１６％，估值更具

吸引力。飛鶴是中國最大的國內品牌嬰幼兒配方奶粉公司，在國內品牌中佔據１５﹒６％的市場

份額及在整體市場中佔據７﹒３％的市場份額。而截至２０１８年，中國奶粉品牌市場前五大品

牌佔有率只有２７﹒７％，而美國和歐洲的前五大品牌佔有率分別為９５％及８０％以上，飛鶴

還有廣闊的發展空間。



另外，國產奶粉近年來愈來愈受歡迎，這得益於中國政府推行有利於嬰幼兒配方奶粉行業的

政策，明確提示國產嬰幼兒奶粉自控率要達到６０％以上的國產品牌提升計劃。隨著城鎮化水平

不斷提高，飛鶴品牌亦快速提升，其「更適合中國寶寶體質」的理念逐漸進入消費者意識，繼續

強勢搶佔外資奶粉品牌市場。況且，飛鶴主推高端及超高端嬰幼兒配方奶粉，而中國的嬰幼兒配

方奶粉高端化趨勢越來越明顯，年輕的消費者對高端產品的需求強烈，加上中國消費升級、健康

意識持續增長與家庭可支配收入不斷增加，令中國對高端嬰幼兒配方奶粉產品的需求大幅提升。



由於在上市時市場波動，飛鶴上市已是以下限定價，但經過近日調整後，目前公司ＰＥ已低

於２４倍，遠低於蒙牛乳業（０２３１９）的３５倍，因此非常具有吸引力。

《獨立股評人 陳永陸》

