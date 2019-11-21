《日入而息》卡森遭沽空機構狙擊，雅高急瀉突停牌，莎莎中期轉虧

《今天重點》﹡雅高控股（０３３１３）急跌近９８％後突然停牌，遭暫停納入ＭＳＣＩ

中國指數

﹡卡森（００４９６）挫９０％後突然停牌，遭沽空機構狙擊

﹡莎莎（００１７８）中期盈轉虧蝕３６５３萬元，不派中期息；莎莎中期港

澳零售銷售額跌１９﹒４％，考慮縮減店舖面積及關店

﹡陳茂波稱美通過人權民主法案毫無理據，將損雙方利益；陳茂波稱保護主義

及單邊主義抬頭窒礙全球經濟，將深化與內地合作

﹡本港１０月整體通脹率回落至３﹒１％，低於預期



《即日市況》﹡憂慮中美未能年內簽貿議，港股瀉４２２點收２６４６６穿五十天線



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒２５％險守二千九，茅台市值超工行居首



《美元匯價》﹡美匯仍未能收復９８水平，短線將續反覆；歐元最新報１﹒１０８４╱

８７，日圓最新報１０８﹒５９╱６２



《公司業績》﹡維他奶（００３４５）中期賺５﹒３３億元，升３％，派中期息３﹒８仙

﹡莎莎（００１７８）中期盈轉虧蝕３６５３萬元，不派中期息；莎莎中期港

澳零售銷售額跌１９﹒４％，考慮縮減店舖面積及關店

﹡互太紡織（０１３８２）中期純利跌１７﹒９％，息２６仙

﹡百盛集團（０３３６８）首九個月虧損擴大至２８４２﹒７萬元人民幣

﹡松齡護老集團（０１９８９）中期純利升２％，息０﹒７８仙



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）雷軍稱將在北京開設「未來工廠」，年產１００萬台手

機

﹡中國生物製藥（０１１７７）抗腫瘤藥獲頒發藥品補充申請批件

﹡內媒指阿里巴巴（０９９８８）１﹒５億元人民幣入股蒙牛智能冰櫃商

﹡平安證券（００２３１）執董兼首席執行官龔卿禮辭任

﹡卓銀（０８０３９）未能償債５２７萬元遭清盤，聆訊明年１月中舉行

﹡莎莎（００１７８）１０月至本周一營業額較去年同期下跌３１﹒６％；社

會不穩料短期零售市場充滿挑戰，將嚴控成本大幅減省租金

﹡港鐵（０００６６）１０月乘客量按年跌２６％，日均乘客量創逾５年新低

﹡雅高控股（０３３１３）急跌近９８％後突然停牌，遭暫停納入ＭＳＣＩ中

國指數

﹡新威斯頓（０８２４２）擬收購成都物管業務，涉資２５００萬元人民幣

﹡瑞聲（０２０１８）擬發３﹒８８億美元債券，票息３厘

﹡瀛海集團（０８６６８）將涉足澳門藝人演唱會業務

﹡交行（０３３２８）發布支持大灣區綜合金融服務方案

﹡致豐工業電子（０１７１０）以年租４﹒５萬歐元租賃歐洲物業

﹡東亞（０００２３）向主要股東三井住友轉讓信用證之３﹒１２億元承貸額

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）投注額遊戲館是現時發展趨勢，有意發展亞洲其

他地區

﹡東亞（０００２３）向主要股東三井住友轉讓信用證之３﹒１２億元承貸額

﹡朗詩綠色集團（００１０６）更名為「朗詩地產集團」

﹡維他奶（００３４５）無計劃調整產品價格，第二季度香港收入表現較上季

好；東莞新廠房明年中投產，料香港業務下半年持續放緩



《國企紅籌》﹡富貴鳥（０１８１９）將於１１月２５日９時起除牌

﹡中鋁（０２６００）擬以不超過１５億元人民幣認購雲鋁Ａ股至少５％股權

﹡中國神華（０１０８８）１０月商品煤產量跌１６％，煤炭銷量跌

１２﹒２％



《神州民企》﹡卡森（００４９６）挫９０％後突然停牌，遭沽空機構狙擊

﹡長汽（０２３３３）計劃到２０２５年實現年銷售３０萬輛ＷＥＹ系列

﹡報道指白馬戶外媒體（００１００）大股東尋求出售股權

﹡紫金礦業（０２８９９）料銅價將受到電動汽車需求及採礦成本支持

﹡華南城（０１６６８）有信心完成全年合約銷售目標，無逼切性投地

﹡雲遊（００４８４）購北京西瓜互娛科技股權交易獲溢利保證



《中國要聞》﹡中央財政提前下達明年逾６００億元農田建設補助資金

﹡世行行長表示中國經濟對外開放取得顯著成就

﹡李克強稱中國有信心實現年初制定主要社會和經濟目標；期待「１＋６」圓

桌對話凝聚共識、深化合作

﹡法院再向王思聰發限制消費令

﹡商務部表示中國製造業吸收外資向高質量發展趨勢未變；已形成海南自貿港

政策和制度體系研究成果

﹡澳門與內地修訂ＣＥＰＡ協議，促與大灣區深度融合

﹡北辰長沙新盤變「膠湖山莊」，否認曾提建人工湖

﹡華業資本最後一搏，高管股東債權人齊求情保上市地位

﹡據報部分債權人要求法院駁回賈躍亭破產重組申請

﹡人行暫停逆回購，今零投放零回籠

﹡周小川稱如出現全球金融危機，中國仍有足夠政策工具

﹡孟晚舟滯留加國近一年，華為入稟即時停止引渡聆訊

﹡美國已向部分企業發放向華為供貨的許可證

﹡華為徐直軍料明年中國５Ｇ用戶將超２億

﹡北京解除輸入型鼠疫病例密切接觸者醫學觀察

﹡王岐山稱中國面臨複雜嚴峻內外挑戰，籲摒棄零和博弈

﹡外長王毅斥美國部分政客抹黑中國幾乎達瘋狂程度

﹡美學者表示中美貿易摩擦對中國經濟影響沒有預估那麼大

﹡商務部表示中美雙方將繼續保持密切溝通，外界傳言不準

﹡報道指劉鶴對達成中美第一階段協議仍謹慎樂觀

﹡據報美中經濟安全委員會建議禁ＶＩＥ架構華企上市

﹡工信部表示推進規模化網絡設施建設，重點行業覆蓋５Ｇ

﹡世界５Ｇ大會召開，苗圩稱５Ｇ市場不應排斥特定企業

﹡科技部部長王志剛料２０２５年中國成最大５Ｇ市場

﹡鐵塔表示交付５Ｇ基站１１萬個，９７％為已有資源改造

﹡上交所修訂股票期權試點風控管理辦法

﹡內地８人因提供盜版電影下載，並以此牟利而獲刑

﹡滬金融法院發布股票處置規定，創新大宗股票處置模式

﹡臨港新片區人才政策發布，緊缺人才落戶無額度限制

﹡前國務卿基辛格稱美中衝突或比第一次世界大戰更嚴重

﹡國務院印發應對人口老齡化中長期規劃，夯實財富儲備

﹡應勇稱歡迎中國建築主動對接臨港新片區重點區域建設

﹡國辦表示切實加強高標準農田建設，升國家糧食安全保障

﹡王毅明日出席Ｇ２０外長會並正式訪問日本

﹡胡潤表示內地３０名企業家去年共套現９１８﹒５億元



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒６％，報１１５５８﹒２７點

﹡邱毅稱被馬英九踢出不分區名單，國民黨反駁絕非事實

﹡韓國瑜被曝瞞報曾住豪宅，澄清是親屬財產毋須申報



《其他消息》﹡政府表示只出示報失紙不能投票，改用難乾墨水無中生有

﹡政府安排免費接駁巴士來往西鐵元朗站及朗屏站

﹡高鐵站商地估值最低４７３億，政局不穩增流標風險

﹡機管局表示一號客運大樓擴建部分下周五啟用，新增４８個登記櫃枱

﹡陳茂波稱保護主義及單邊主義抬頭窒礙全球經濟，將深化與內地合作

﹡中總表示ＣＥＰＡ服務貿易修訂協議為應對經濟困局提供業務發展空間

﹡本港１０月整體通脹率回落至３﹒１％，低於預期

﹡美聯料高鐵站商業地估值約５５４億，呎價１﹒７５萬

﹡報告指未來十年亞洲農業食品行業存在８０００億美元投資機會

﹡深股通額度全日用１８﹒５億元；滬股通額度全日流走逾１億元，陸股通淨

流入６﹒３億

﹡致同調查指一半恆生綜指成份股公司稱完全遵守企業管治守則

﹡富達ＴＶＣ帳戶數目近半年增逾倍，資產總額增逾五倍

﹡卓佳表示亞太地區經濟發展迅速，中國佔近半亞洲外來投資；本港經濟大環

境沒有改變，投資信心仍然存在

﹡工銀亞洲上調５０萬以下一個月定存利率至１﹒２５厘



《修例風暴》﹡２１３人被控暴動，涉油麻地佐敦一帶集結

﹡張建宗稱政府人員已到紅隧蒐證，盼搶修後盡快重開

﹡陳茂波稱美通過人權民主法案毫無理據，將損雙方利益

﹡港府強烈反對美人權法案，稱發錯誤信息無助局勢降溫

﹡路透料美國總統特朗普將簽署香港人權法案

﹡滕錦光估仍有約百人留守理大籲離開，警方表示沒設時限

﹡鄭文傑曝遭國安酷刑，駐英大使劉曉明稱其權益受保障

﹡律政司倡禁蒙面法繼續生效，鄭若驊稱尊重法治

﹡香港律師會表示有信心法院獨立性在一國兩制中妥善運作

﹡報道指港鐵正研究向破壞設施者提出民事索賠

﹡外交部表示鄭文傑對違法行為供認不諱，英方交涉沒道理

﹡醫管局轄下元朗賽馬會健康院今日夜診服務暫停

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