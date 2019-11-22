《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７６６．２９ 跌 ５４．８０點╱０．２０％
標普５００ ３１０３．５４ 跌 ４．９２點╱０．１６％
納斯達克 ８５０６．２１ 跌 ２０．５２點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７２３８．５５ 跌 ２３．９４點╱０．３３％
法蘭克福ＤＡＸ １３１３７．７０ 跌 ２０．４４點╱０．１６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８８１．２１ 跌 １２．８２點╱０．２２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６２，歐元兌美元１．１０６６
22/11/2019 07:46
《日出而作》傳劉鶴邀請美方赴京談判，美股三連跌，美匯指數靠穩
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７６６．２９ 跌 ５４．８０點╱０．２０％
標普５００ ３１０３．５４ 跌 ４．９２點╱０．１６％
納斯達克 ８５０６．２１ 跌 ２０．５２點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７２３８．５５ 跌 ２３．９４點╱０．３３％
法蘭克福ＤＡＸ １３１３７．７０ 跌 ２０．４４點╱０．１６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８８１．２１ 跌 １２．８２點╱０．２２％
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