《油金掠影》油組或延長限產油價漲，中美達協議希望重現金價跌

《經濟通通訊社２２日專訊》有報道指，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友可能將限產

延長至明年年中，同時中國已邀請美國貿易談判代表進行新一輪磋商，油價周四（２１日）漲逾

２％，創近兩個月以來最高水平。

１月布蘭特原油期貨收漲１﹒５７美元或２﹒５％，報每桶６３﹒９７美元，盤中曾觸及

６４﹒０３美元，創９月底以來新高。１月紐約原油期貨收漲１﹒５７美元或２﹒８％，報每桶

５８﹒５８美元，盤中曾觸及５８﹒６７美元日高，創９月底以來最高。

據ＯＰＥＣ消息人士透露，ＯＰＥＣ及其盟友可能在下月開會時，將石油限產措施延長至明

年６月。報道又指，目前不太可能正式宣布更大幅度的減產，但可能會向市場傳遞有關更好地遵

守現有減產計劃的信息。

另外，據伊拉克安全部門和醫療部門的消息人士稱，安全部隊向巴格達的示威者發射實彈和

催淚彈，造成七人死亡，是自當局試圖鎮壓反政府抗議活動之際，最新發生的致命暴力事件。



＊貴金屬普遍微跌＊



有報道稱，中國邀請美國高級談判代表進行新一輪談判，重燃市場對中美達成貿易協議的希

望，金價周四下跌。

現貨金跌０﹒５％，報１４６４﹒４３美元。美國期金跌０﹒７％，報１４６３﹒６美元。

中國商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，關於協議磋商的

細節，目前沒有更多信息可以透露，但外界的傳言並不準確。

據《華爾街日報》引述不具名消息人士指，中國已邀請美國高級貿易談判代表在北京進行新

一輪面對面會談，不過美國下一輪對中國商品的關稅將於下月１５日實施。

其他貴金屬方面，鈀金跌０﹒３％，報１７６０﹒７６美元，結束三連漲。現貨白銀跌

０﹒３％，報１７﹒０８美元。鉑金０﹒３％，報９１４﹒３６美元。（ａｌ）

