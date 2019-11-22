《窩輪匯智－劉嘉輝》細價股怎能與窩輪相提並論？

《窩輪匯智》今個星期恆指一度反彈重上兩萬七，其後周四（２１日）又再裂口急挫，最多

跌近６００點，一周的上下波幅７８７點之多。仔細看看一些二三線股份，波動情況就更誇張，

雅高（０３３１３）遭暫停納入ＭＳＣＩ中國指數，股價急近９８％後突停牌，另有卡森

（００４９６）被沽空機構狙擊，股價跌九成停牌，其後一天大幅反彈５倍。

經常有人話炒窩輪風險高，但觀乎以上個股單日表現，投資風險亦可不算少。若這種跳崖式

股災出現於正股或指數身上，持有窩輪又會發生甚麼事？

那就會有多個不同的結局。首先，說最簡單的情況，就是在股災時持有好倉產品如認購證。

當指數或正股急跌，認購證當然跟隨向下，最壞情況甚至是變得非常「價外」，持有至到期的話

，結算值一定會等於零。不過，值得留意的是，以窩輪入場最大損失為投入的本金，並不會如沽

期指或是沽空股票般要被追收孖展或是被逼斬倉，而在很多情況下，投資者會因應窩輪的槓桿效

應而減少入場注碼，變相令最大損失定於可控的水平。

另一個情況是，若在急跌時持有認沽證，即看中了方向，獲得的利潤空間理論上是可以倍數

放大。假設其他因素不變，當資產下跌，認沽證價值便會因此受惠。我認為這正正是窩輪與投資

這類二三線股很不同的地方。這類流通量較低的個股，往往只能看好，較難找到看淡工具，相反

窩輪除有入場門檻低的特性，所看的方向亦好亦淡，投資者大可各取所需。

《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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