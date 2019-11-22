  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/11/2019 17:55

《窩輪匯智－劉嘉輝》細價股怎能與窩輪相提並論？

　　《窩輪匯智》今個星期恆指一度反彈重上兩萬七，其後周四（２１日）又再裂口急挫，最多
跌近６００點，一周的上下波幅７８７點之多。仔細看看一些二三線股份，波動情況就更誇張，
雅高（０３３１３）遭暫停納入ＭＳＣＩ中國指數，股價急近９８％後突停牌，另有卡森
（００４９６）被沽空機構狙擊，股價跌九成停牌，其後一天大幅反彈５倍。
　　經常有人話炒窩輪風險高，但觀乎以上個股單日表現，投資風險亦可不算少。若這種跳崖式
股災出現於正股或指數身上，持有窩輪又會發生甚麼事？
　　那就會有多個不同的結局。首先，說最簡單的情況，就是在股災時持有好倉產品如認購證。
當指數或正股急跌，認購證當然跟隨向下，最壞情況甚至是變得非常「價外」，持有至到期的話
，結算值一定會等於零。不過，值得留意的是，以窩輪入場最大損失為投入的本金，並不會如沽
期指或是沽空股票般要被追收孖展或是被逼斬倉，而在很多情況下，投資者會因應窩輪的槓桿效
應而減少入場注碼，變相令最大損失定於可控的水平。
　　另一個情況是，若在急跌時持有認沽證，即看中了方向，獲得的利潤空間理論上是可以倍數
放大。假設其他因素不變，當資產下跌，認沽證價值便會因此受惠。我認為這正正是窩輪與投資
這類二三線股很不同的地方。這類流通量較低的個股，往往只能看好，較難找到看淡工具，相反
窩輪除有入場門檻低的特性，所看的方向亦好亦淡，投資者大可各取所需。
《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監　劉嘉輝》
　
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樂天金匯22/11/2019
市場避險情緒降溫，金價會否繼續下跌？
生財有道22/11/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】艾伯科技研發區塊鏈物聯網，符合國策短期可再衝上
FOCUS22/11/2019
【FOCUS】從雅高到WeWork 神話背後小心是浮雲
生財有道22/11/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：美團待回調才止賺
國際動態22/11/2019
美駐歐大使：按特指示 迫烏國查政敵
中國故事21/11/2019
【駐京特寫】直擊首屆世界5G大會 展示未來智慧生活科技
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金