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即市新聞

22/11/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社２２日專訊》上市公司每當供股、派息、派送紅股及權證等，為紀錄合資格
股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加
大，投資應加以留意。
　　領展房產（００８２３）中期息１﹒４１４７元將於下周三（２７日）除淨，下月１０日派
發。聯想集團（００９９２）派中期息６﹒３仙，亦在下周三除淨，將於下月６日派發。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
時代中國（０１２３３）　每２﹒６股　　２８╱１１　　　　　　　　２╱１２　　　　　　

　　　　　　　　　　　　獲派一股時代鄰里股份
平安證券（００２３１）　四合一　　　　１７╱１２　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　

藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
領展房產基金　　（００８２３）　　中期息１﹒４１４７元　　　　　　　　　　２７╱１１
中電控股　　　　（００００２）　　第三次中期息６３仙　　　　　　　　　　　　２╱１２
中國旺旺　　　　（００１５１）　　中期息０﹒６４美仙或５港仙　　　　　　　　２╱１２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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