《經濟通通訊社２２日專訊》據英國首相約翰遜所屬保守黨今日（２２日）提出為阻止投資
者推高房價，非英國居民購買本地房產時未來或需支付相當於房值３％的稅項。
今次房產交易印花稅改革，將適用於非英國居民的企業和個人，每年可能增加最多１﹒２億
英鎊，即約１﹒５５億美元稅收。
有指計劃是保守黨為了幫助約翰遜贏得下月１２日大選的部分競選行動，他早前承諾在完成
英國脫歐後，會將焦點轉向教育、醫療和治安等國內問題。（ａｌ）
22/11/2019 15:08
【脫歐之後】約翰遜所屬保守黨計劃上調非英國居民購房印花稅
《經濟通通訊社２２日專訊》據英國首相約翰遜所屬保守黨今日（２２日）提出為阻止投資
者推高房價，非英國居民購買本地房產時未來或需支付相當於房值３％的稅項。
今次房產交易印花稅改革，將適用於非英國居民的企業和個人，每年可能增加最多１﹒２億
英鎊，即約１﹒５５億美元稅收。
有指計劃是保守黨為了幫助約翰遜贏得下月１２日大選的部分競選行動，他早前承諾在完成
英國脫歐後，會將焦點轉向教育、醫療和治安等國內問題。（ａｌ）
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