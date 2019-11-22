《專家之言－張穎群》港股高位欠動力，５Ｇ概念及醫藥股趁高套利

《專家之言》美國商務部在上周五（１５日）公布１０月份零售銷售升０﹒３％，高於預期

的升０﹒２％及扭轉９月份下跌０﹒３％的劣勢，主要受到汽車銷售及汽油價格上升所致。扣除

汽車和汽油的核心零售銷售則同比升０﹒３％，高於上月的跌０﹒１％。同月工業生產按月下跌

０﹒８％，遠差過預期的跌０﹒５％，為自２０１８年５月以來最大單周跌幅。主要受到通用汽

車罷工。



＊影視串流服務市場競爭大，需保持客戶強勁增長＊



美國有多家企業最近對影視串流服務大感興趣，目前在市場上以Ｎｅｔｆｌｉｘ為龍頭企業

，而最新有蘋果在月初推出的串流影視平台Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋，更獲券商高度評價，估計到２

０２５年，廣告收入可大幅上升４倍至每年超過１１０億美元，更上調目標價至２９０美元。此

外，迪士尼亦跟隨推出Ｄｉｓｎｅｙ＋的串流媒體服務平台。行業早期會因競爭及未有足夠客戶

的情況下，會錄得巨額虧損，因此要保持客戶的強勁增長，再增加購買熱門劇集或影片之播影權

，否則可獲取豐厚的回報就略感困難。



＊波音蘋果內地業務佔比重，人行降息利好其表現＊



由於中國人民銀行連續實施多項措施下調利率，帶動多隻主要業務皆依靠內地市場的藍籌齊

造好，當中包括波音公司和蘋果。而晶片股亦因銷售理想而全面上升，包括有ＡＭＤ、美光科技

及輝遠等。美股三大指數連續多日創出歷史５２周高位。升勢凌厲，越升越有。但近日已見債券

息率回落，似有資金回流避險，小心把握高位沽貨獲利。

人行日前再在市場進行１８００億人民幣逆回購操作，並意外地將利率下降５點子至

２﹒５％，為近４年以來首次再度下調，亦是繼１１月５日下降中期借貸便利利率（ＭＬＦ）後

，第二次調整利率。另外，人行也將１１月份一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），由原來４﹒

２％下調至４﹒１５％，減少５點子；５年期亦跟隨由４﹒８５％降至４﹒８０％，同減５點子

，為開始實行ＬＰＲ以來首次下調利率，目的在主導實際銀行或貸款利率的下調。



＊中央將逐步開放金融市場，以吸引更多外資流入＊



人行明確地表明，向市場發放更�鬆的貨幣政策訊息，同時發表報告將會實施穩健的貨幣政

策、再加強逆周期的調整、保持流動性的充裕和融資規模合理地增長。人行連續在多項措施中下

調利率，也反映出國內經濟下行風險壓力大，加上多國央行為求自救及刺激經濟，不約而同地下

調利率及利用寬鬆的貨幣政策。

由２０２０年開始，官方機構會按序逐步加大開放內地金融市場，給予外國企業可以全資擁

有股票、期貨及資產管理公司等。以吸引更多資金流入金融市場。美國財政部公布，內地連續三

個月減持美國債券，累計減少１０１億美元。截至９月份止，持有美國債券規模降至

１１﹒０２４萬億美元，為自２０１７年５月以來最少。同時，為減低外匯儲備風險，將增加歐

元、英鎊及日圓，以減少持有美元的比重。雖有寬鬆的措施推出，但本周以來滬深兩市僅維持窄

幅上落格局，成交也未見增加，反映投資者正觀望中美兩國何時簽署貿易協議。



＊阿里巴巴招股凍資近千億元，導致成交持續淡靜＊



本地政局持續動盪下，恆指上星期累跌１３２４點，低見２６２０３，為踏入８月份以來最

大單周跌幅，當中，以地產板塊跌幅較大，而內銀及零售股亦見弱勢。雖然中美對話已近拍板，

但仍有投資者擔心會生變卦。新股方面，阿里巴巴（０９９８８）將於下周二（２６日）掛牌，

公開發售部分超購４０倍，凍結資金超過９４０億元，有望成為今年港股最大集資額及最高凍資

額。

同時，阿里巴巴招股也導致股市成交持續淡靜，以致投資者仍以觀望為主，亦憂慮恆指會再

試低位，策略上亦趨向保守。然而，港股走勢於本周初明顯轉好，曾連升兩日，累計升幅近

７７０點，恆指周二（１９日）高見２７０９３；滬深港通亦連續第六日淨流入，累計金額近

１４７億元，主要為內地連番下調利率，市場憧憬會再減息或推出更�鬆政策。

然而，大市日平均成交僅超過７００億元，個別板塊在高位也沒有動力支持向上轉而向下，

包括舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）及丘鈦（０１４７８）等周初表現最為出色的手

機設備股，以及石藥（０１０９３）、中生製藥（０１１７７）及綠葉製藥（０２１８６）等醫

藥股，投資者宜趁高位沽貨獲利。《華盛証券 張穎群》

