【嚟緊炒Ｄ乜】艾伯科技研發區塊鏈物聯網，符合國策短期可再衝上

《嚟緊炒Ｄ乜》去年內地嚴打虛擬貨幣市場，多間虛擬貨幣交易所相繼結業，部分大型交易

所，如火幣網選擇來港買殼上市。雖然內地虛擬貨幣市場已經不復再還，但「區塊鏈」技術卻靜

靜起革命，主要因為內地政府積極推動區塊鏈技術在各行各業應用，因此近期中、港兩地的相關

概念股炒過不停，究竟本港概念股是否真的與區塊鏈技術有關？投資者又應該如何落手揀選呢？



＊虛擬貨幣去中央化，顛覆人類百年經濟學識＊



過去幾年，虛擬貨幣價格急升，比特幣曾炒高至近二萬美元關口，加上中國投資者的進場，

令各類幣價觸底彼後且愈升愈有。傳統投資者包括各大投行高層都以為，虛擬貨幣是本世紀的「

最大騙案」，因為並無實質資產掛勾。事實上，當你熟悉經濟學，就明白到貨幣最大的作用，是

用作儲存價值與購買力，在人類古代歷史中，從貝殼到白銀，由黃金到紙幣，貨幣的形式一路都

在變換中，問題是人類能否相信這項東西的「價值」。

筆者中學時期學過宏觀經濟學，有一課特別講「貨幣的定義」，其實包括接受度、耐久性、

可切割性等元素。事實上，虛擬貨幣比起傳統貨幣又有優勢，而且更具威脅性－－去中央化。虛

擬貨幣的出現，目的就是想擺脫政府的經濟管治與發行，做到真正的貨幣自由，而政府亦都無辦

法透過貨幣管制來達至影響經濟，這絕對是顛覆了過去百年人類對於經濟學的認識。

內地近年來計劃推行「人民幣國際化」，本應想透過人民幣增加政治影響，但虛擬貨幣的出

現令到人民幣作為新興貨幣走出去多了一重競爭，因此在虛擬貨幣還未茁壯成長前，內地政府已

經在去年全力打擊虛擬貨幣的發展，包括勒令所有交易平台關閉，限制其自由買賣。但投資者心

裡都明白，威脅到人民幣地位為其次，打擊資金流走才是重點。虛擬貨幣作為良好的儲存價值媒

介，一個硬碟就可以儲存無數，運去外國再套現，這樣走資方式自然是不可接受的。



＊虛擬貨幣在中國沒落，區塊鏈技術卻被看重＊



本以為虛擬貨幣以及相關技術將會在中國徹底消失，但區塊鏈技術卻像被內地政府看中了。

正是因為區塊鏈技術「去中央化」，可以免卻監察的問題，是可以節省大量成本，同時，該技術

在根本性上無法被修改或偽造，因此可信任程度大增，國家主席習近平於上月曾表示，要將區塊

鏈作為核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

要知道技術如何運用，首先要知道區塊鏈的原理。當兩個人進行交易時，相關的交易紀錄變

成一本「帳本」，而這個帳本會儲存在一個所謂「區塊」的項目內，每當交易完成後便向系統內

所有的區塊記帳，當區塊容量爆滿後，便會開啟新一個區塊繼續記帳。每個區塊容量爆滿後，區

塊會透過密碼學計算出一組數字作為密碼難題，該數字會與新的區塊連結，像成語接龍般把區塊

串流起來，成為鏈狀紀錄。區塊不可偽做的原因，是因為區塊內的資料是共用的，除非駭客能同

時改變千萬用戶的區塊紀錄，也能同時能竄改過往區塊的紀錄，但技術上是不可運行的。

明白了這個概念，大家就知道這樣的技術可以應用在多個領域，包括金融、產權、物聯網等

領域，令這些領域的運作更加有效率之餘，更可節省人手、防偽及營運成本，與內地５Ｇ技術、

無人商店、虛擬支付等作一個大整合，實現一個可信任虛擬大網絡與金融圈。

更重要的是，假如將區塊鏈放入人民幣，那又會如何呢？內地似乎有心發展「人民幣虛擬化

」，成為全球第一個官方貨幣使用區塊鏈技術。對中國而言，資金的流動與追蹤似乎是對抗資金

流走和洗黑錢的重要一環，只要發現有人想「螞蟻搬家」流走資金，只要透過區塊鏈的帳本，每

一個毫子都可以追蹤到來自哪裡，去過哪裡。近期中央政府積極宣傳區塊鏈技術，相信明年或後

年可能會看到「官方虛擬貨幣」的原型也不足為奇，因為內地手機使用度高，網絡覆蓋廣，人民

已經習慣虛擬消費，是擁有絕對優勢。



＊本港區塊鏈概念股多與虛擬貨幣交易所有關＊



近日內地宣布要發展區塊鏈技術，不論中港兩地的區塊鏈概念股紛紛「落鑊」，但本港區塊

鏈股，大部分都是與虛擬貨幣交易所有關。由於內地打壓虛擬貨幣交易，令交易所獲利受壓，因

此國策可為這些股份帶來的利益有限。

相反，艾伯科技（０２７０８）主力經營內地物聯網業務，並與區塊鏈結合，主力經營智能

終端產品銷售。物聯網被喻為「信息產業的第三次浪潮」，之所以發展潛力無限，主要在於透過

生物感知及識別技術，從家居、工作、生活、娛樂方面，利用物聯網方式連結起來，與大數據整

合，方便管理，節省管理成本，令生活更方便。可以說的是，艾伯科技並未有走交易所或虛擬貨

幣的捷徑，而是選擇發展核心技術，完全符合國策走勢。

艾伯科技目前在物聯網和區塊鏈技術發展防偽源系統，透過相關技術可以驗證產品真偽，判

別產品由生產來源到裝勘集成的每一道工序，透過區塊鏈的「不可造假」特性，令用家對產品信

心大增。在可見的未來，物聯網更會改變人類的生活方式與消費模式，例如目前物流業多以感應

技術及人工智能方式，加快貨品運送過程。

該公司主力營銷ＲＦＩＤ掃瞄設備、ＲＦＩＤ設備管理軟件、綜合視頻監控系統軟件，以及

智能ＩＣ卡、微波閱讀器、微波天線。截至今年３月３１日，公司智能終端產品收入２﹒４５億

人民幣，按年升八成二，相信勢頭將維持下去；而軟件開發部分收入為３１３４萬元人幣按年墦

長一成。

另外，艾伯科技旗下附屬「艾伯通信」，近日與廣東陽春市中醫院及陽春市婦幼保健院簽署

５Ｇ組網服務協議，將為對方提供５Ｇ皮基站系列產品及５Ｇ組網服務，推動５Ｇ遠程醫療通信

基礎設施建設，透過建設５Ｇ遠端技術，醫院可以作出遠端問診，發展線上醫療系統，相信公司

短期內向多方面發展，潛力無限。



＊艾伯科技業務持續增長，現價考慮分段吸納＊



截至今年９月之中期業績中，艾伯科技營業額增長四成，但純利則跌九成七，純利急跌主要

由於公司銷售成本上升，同時因為匯兌虧損以及金融資產、可換股債券及應付代價公平值變動錄

得虧損，所以並非公司業務轉差，相反公司業務還再起步階段，前景樂觀。

觀看股價圖表，股份於９月中「開車」，隨後國家於１０月份公布有關區塊鏈的發展計劃，

相信有春江鴨秘密收貨，之後股價幾支大陽抽升。短期內合理區間維持在２﹒７元左右，投資者

可考慮跌穿此水平才吸納。由於屬新科技股關係，需要提醒該股份風險較一般股份高，波動性較

強，有機會一下子被打落１﹒５元左右令兩個多月的累積升幅全銷，但目前國家公布支持相關區

塊鏈技術，相信短期落回落至該水平機會不大。

上望方面，該股短期再衝上３元也有機會，但要似乎國家會否有新一輪戰略公布，但公司目

前業務增長良好，投資者有一定持貨力度，假如衝上３元可以先行只賺一半，留一半以待觀察。

（撰文：李皆穎）



表列艾伯科技（０２７０８）近年業績：



項目╲年期 １９╱２０年中期 １８╱１９年全年 １７╱１８年全年 １６╱１７年全年

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收益 ２﹒４５億 ２﹒９９億 ２﹒１３億 １﹒０４億

（＋３９﹒８％） （＋４０﹒５％） （＋１﹒０４倍） （＋８２﹒５％）



毛利 ６５７１﹒３萬 １﹒０億 ８６２２﹒０萬 ５３５８﹒０萬

（＋１６﹒０％） （＋１７﹒５％） （＋６０﹒９％） （＋５６﹒５％）



淨利 ７３﹒０萬 ３３９５﹒１萬 ３５４７﹒６萬 ２９４４﹒５萬

（－９６﹒８％） （ －４﹒３％） （＋２０﹒５％） （＋１８﹒４％）

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註：年結日３月３１日，貨幣為人民幣





表列艾伯科技（０２７０８）及部分同業今年來股價表現：

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股份（編號） 今年以來（％） 第三季以來（％） 本月以來（％）

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艾伯科技（０２７０８） ＋６２﹒２１ ＋６１﹒２７ －１５﹒７１

柏能集團（０１２６３） ＋２４﹒７１ 持平 －１２﹒８５

美圖公司（０１３５７） －２７﹒８５ －３７﹒３０ － ９﹒２０

火幣科技（０１６１１） ＋６１﹒７９ ＋７９﹒８２ ＋４９﹒２５

雄岸科技（０１６４７） － ７﹒７８ ＋１８﹒５７ ＋８４﹒４４

中國平安（０２３１８） ＋３５﹒３２ － ２﹒４３ － ０﹒０６

眾安在線（０６０６０） ＋ ２﹒６０ ＋１９﹒８１ － １﹒９１

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股指

恆生指數 ＋ ２﹒６７ － ７﹒０３ － １﹒３８

國企指數 ＋ ３﹒５５ － ３﹒６５ － ０﹒４６

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註：資料截至１１月２２日中午收市

