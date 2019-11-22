油股造好撐市，恒指高開１１８點報２６５８４點，國指升４３點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股三大指數回吐，惟油價反彈撐起油股表現，港股連跌

兩日累跌逾六百點後，今早港股反彈高開逾百點，其中受油價影響，本港「三桶油」表現造好，

中海油（００８８３）高開近１﹒２％，為開市表現最佳藍籌。另外，潤地（０１１０９）高開

逾１﹒１７％，吉利（００１７５）亦高開１％。恆生指數開報２６５８４點，升１１８點或升

０﹒４５％，主板成交２１﹒８３億元。國企指數報１０４９４點，升４３點或升０﹒４２％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５７﹒９元；港交所（００３８８）升０

﹒３２％，報２４７元；騰訊控股（００７００）升０﹒９１％，報３３２﹒４元；中移動（０

０９４１）無升跌，報６１元；友邦保險（０１２９９）升１﹒０４％，報７７﹒５元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中海油 （００８８３） １１﹒８２元 升１﹒２０％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒４５元 升１﹒１７％

吉利汽車（００１７５） １５﹒１６元 升１﹒０７％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒５０元 升１﹒０４％

信和置業（０００８３） １１﹒７０元 升１﹒０４％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒４０元 升０﹒９７％

騰訊控股（００７００） ３３２﹒４０元 升０﹒９１％

新地 （０００１６） １１１﹒２０元 升０﹒９１％

蒙牛乳業（０２３１９） ２９﹒４０元 升０﹒８６％

瑞聲科技（０２０１８） ５５﹒４５元 升０﹒８２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

